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嘉義大林鎮民代表會通過4項社福法案 育兒津貼6千喪葬慰問金1萬元

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣大林鎮民代表會上午召開臨時會，審議通過綠營新科鎮長許有疆上任提出的4項福利法案。圖／大林鎮公所提供
嘉義縣大林鎮民代表會上午召開臨時會，審議通過綠營新科鎮長許有疆上任提出的4項福利法案。圖／大林鎮公所提供

嘉義縣大林鎮民代表會上午召開臨時會，審議通過綠營新科鎮長許有疆上任提出的4項福利法案，包括「0至3歲托嬰津貼補助每年6千元；鎮民喪葬慰問金1萬元；補貼中低收入老人健保費；為鎮民投保意外保險費，每人10萬元，除鎮民團體意外保險需辦發包，餘3項社會福利追溯元月1日生效，鎮民可依需求至鎮公所申請。

許有疆說，大埔美產業園成功開發，鎮庫稅收盈餘增加，因此將工業區外溢成果回饋鎮民，與鄉親共享繁榮大林喜悅，照顧鎮民幸福生活。鎮長立意獲得代表會認同，臨時會順利通過四大福利法案。

許有疆率公所團隊列席說明福利法案及實施對象，獲代表們支持，包括：大林鎮3歲以下育兒津貼自治條例；中低收入老人全民健康保險費補助自治條例；鎮民喪葬慰問金發放自治條例；鎮民團體意外保險自治條例；許有疆感謝代表與公所一起為鎮民謀福利，所會和諧共創鄉親福祉。

公所辦理鎮民團體意外險，每1名被保險人，投保團體意外險10萬元；0至3歲托嬰津貼補助每年6千元；對失親者哀傷不捨，發放鎮民喪葬慰問金1萬元；減低中低收入老人負擔，補貼健保費。

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