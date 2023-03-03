「in台南．無影藏」徵件 國寶藝師陳啟村設計獎座

兩年一度的「in台南．無影藏－台市文化資產影像競賽」邁入第5屆，即日起徵件。由國寶級藝師陳啓村設計獎座，邀請影像愛好者，加入記錄文化資產行列。

這項影像競賽鼓勵創作者透過影像展現台南文化資產多樣面貌，至今累積數百部文資相關影像，為台南文資保存紀錄做出貢獻。今年競賽提供總獎金新台幣45萬、首獎獎金15萬元，並由民國109年榮獲文化部「國家工藝成就獎」肯定的傳統木雕大師陳啓村設計獎座。

台南市政府副祕書長王揚智今天出席徵件開跑記者會表示，台南市文化底蘊深厚，許多有形、無形的文化資產需要妥善記錄保存，才能讓往後世代一睹先人努力痕跡；也透過這些影像，讓全台甚至全世界，看到台南城市的美麗，期盼未來能為這些影像資料找到更多展演平台推廣出去，讓活動更有意義。

台南市首創的「in台南．無影藏－台南市文化資產影像競賽」，是國內獨一無二的文資影像競賽，鼓勵、培養、創造與典藏對未來世代有意義的文資影像。

台南市政府文化局今天新聞稿表示，台南文化內涵豐富，包含原台南州廳、孔子廟、東山西拉雅吉貝耍夜祭，以及西港刈香等各種有形及無形的文化資產，透過鏡頭挖掘文化資產不同面向，記錄文化資產當下風華。徵件自即日起至6月30日下午5時止，主辦單位將安排公開徵件說明會，更多競賽徵件及活動詳情上網搜尋「in台南．無影藏」、IG「tainantchf」。