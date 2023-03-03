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安平新亮點 台南首宗旅館BOT遊艇酒店營運績效佳

中央社／ 台南3日電

位於安平區水景公園旁福爾摩沙遊艇酒店，是台南第一個以BOT方式興建的旅館，擁有237間客房，及可容納千人大型會展中心。至今已營運超過半年，平均住房率達9成以上。

副總統賴清德與台南市長黃偉哲去年6月21日蒞臨福爾摩沙遊艇酒店開幕剪綵，至今已營運超過半年，平均住房率達9成以上，營運績效優良，廣獲遊客喜愛。

黃偉哲今天透過新聞稿表示，為了讓旅客能來安平慢遊兼住一眠，市府規劃安平區水景公園旁3筆市有地及1筆國有地與財政部國產署共同開發福爾摩沙遊艇酒店。基地緊臨安平漁港及安平水景公園，河港海景盡收眼底，視野絕佳，從飯店房間就能看到遼闊水域景觀，讓遊客前來安平能體驗美好視覺饗宴。

台南市觀光旅遊局代理局長林國華說，新的一年隨國門開啟，台南觀光市場更加熱絡，將督促遊艇酒店持續提升服務品質，包含推動鑽石級綠建築申請、環保旅店及綠色餐廳認證。

福爾摩沙遊艇酒店董事長謝文祥表示，感謝市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間全力支持，第1季雖為旅遊淡季，但仍有信心維持住房率達8成以上；後續將配合市府發展水域活動政策，例如前陣子所推出遊艇行程，包含「艇秘境」、「艇好釣」及「艇黃昏」3種方案，載客探索安平港遼闊之美；另提供遊艇租借、遊艇餐飲服務，舉辦海上派對全新選擇。

依南市觀旅局資料，遊艇酒店去年8月啟動星級旅館評鑑申請籌備計畫，以五星級旅館為目標，依評鑑標準定期召開內部會議檢討改善，聘請HACCP專業顧問，針對食品安全管制系統認證，進行廚房設施、作業程序等項目改善調整，預計年度中旬完成HACCP認證；市府也將以最高品質服務要求持續追蹤進度。

遊艇 酒店

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