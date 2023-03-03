台南稽查揮發性有機物排放 增24家工廠納管追蹤

台南市政府表示，臭氧過高，不利健康，也助長氣候變遷，市府持續查核列管揮發性有機物排放工廠，近年也加強清查未列管工廠，去年將24家列入管制及空污費管理系統追蹤。

台南市政府環保局今天發布新聞稿指出，市府持續查核轄內列管揮發性有機物（VOCS）排放工廠，民國110年、111年全市揮發性有機物排放共減量938公噸。

環保局查核列管工廠及清查非列管業者，加上空污費依排放量分級計價，促使業者更新空污防制設備或使用低污染原料，達到污染減量目的。

目前台南VOCS列管工廠1243家，包括表面塗裝業、汽修業、塑膠原料製造業、塑膠製品製造業及光電業等。但非列管業者可能因新增製程原物料類別或變更原物料等已達到空污費申報門檻，卻未主動申報。

環保局統計，台南去年清查高臭氧潛勢製程工廠，新納管24家，追繳空污費新台幣540萬元。

環保局表示，今年將對新列管工廠安排專家學者輔導，提供減量建議，讓業者改善製程及降低污染排放，同時提供更多污染改善輔導資源。

台南市環保局長許仁澤指出，揮發性有機物的管制，將由排放量大及專法管制行業別工廠陸續向下執行，環保局已管制台南市排放量大的業者，從源頭減量，有效減少臭氧前驅物排放，維護空氣品質及民眾健康安全。

經濟部標準檢驗局資料顯示，揮發性有機物對於大氣中臭氧的形成扮演著重要角色。在陽光下，揮發性有機物與主要來自汽車、發電廠及工業活動的氮氧化物產生化學作用，形成臭氧。