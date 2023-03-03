嘉市府與中央同步抗旱 水公司將鑿設4口抗旱水井

嘉義地區自3月1日起水情燈號中央調整為「黃燈」夜間減壓供水，南部面臨30年來最嚴峻水情挑戰，昨日蘭潭及仁義潭水庫蓄水量合計1143萬噸。嘉義市政府邀集嘉義氣象站、水利署南區水資源局、自來水公司五區管理處、農田水利署嘉南管理處及市府各單位召開應變小組會議，掌握水情資訊、抗旱措施。水公司並將鑿設4口抗旱水井，每日0.4萬噸自來水以確保嘉義地區供水無虞。

水公司五區處表示，因應供水情勢愈趨嚴峻2月初配合水利署抗旱計畫提報工程計畫爭取預算獲核定4千8百萬元，將於新港、大林淨水場內各鑿設2口抗旱水井，口徑 300mm，深度預定300m，出水量1000立方公尺/每日每口，4口總計出水量4000立方公尺/每日。目前已洽嘉義縣政府會勘並獲同意開鑿，現階段為備料階段，尚未施工，後續仍請民眾配合節約用水。

市長黃敏惠表示，2月初發現供應嘉義市主要用水的仁義潭、蘭潭出現低蓄水量時，就開始憂慮，並由工務處、建設處向中央單位及自來水公司反應，同時也呼籲市民節約用水。中央後來也發現這問題，希望中央在調度時能重視嘉義市的民生用水。目前市府水資源回收中心免費提供回收水再利用，供環保局清洗街道、公園綠帶澆水、營建工地灑水等，每日尚有2千6百噸水餘裕供取用。但大家還是要節約用水，希望一直到梅雨季來臨之前大家都有水可用。

面對氣候異常，降雨偏少，市長黃敏惠責成市府團隊超前部署各項節水作為，透過跨局處橫向溝通協調，宣導市府各機關、學校及市民大眾辦理各項節約用水及措施。市府透過資源回收車廣播、有線電視跑馬播送及市府官方line帳號等多元管道宣導節約用水。

針對水情黃燈燈號，要求嘉義市工業用戶自主節水7%，每月1000度以上非工業用水戶以減量供水20％為目標，至於每月1000度以上工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需之用水，則減量供水10％至20％。市府除加強相關節水作為與宣導外，也於相關水源調度會議建議中央減少蘭潭及仁義潭水庫出水量或增加蓄水量以穩定民心。