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2月強寒雲林春耕稻苗受損 縣府啟動災損並建請提高補助

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
今年2月接連寒流，造成雲林地區不少春耕播種的秧苗枯死，倒伏水田中。記者蔡維斌／攝影
今年2月接連寒流，造成雲林地區不少春耕播種的秧苗枯死，倒伏水田中。記者蔡維斌／攝影

2月超級寒流影響，雲林縣剛播種的秧苗紛傳凍傷，以水林和麥寮鄉較嚴重，雲林縣長張麗善今天到麥寮勘災，認為受災已達天然災害補助標準，呼籲農民及早申報。對於天災補助每公頃4千元，農民認為偏低，指原物料齊漲，每公頃光秧苗和代工播種就逾兩萬元，不少稻田可能得重新播種，期待政府能提高補助。

今年2月間連續幾波強寒，因逢1期稻作播種期，雲林地區不少剛播種的秧苗被凍傷，甚至枯黃死亡，其中以麥寮和水林兩鄉較嚴重，縣長張麗善今天會同台南農改場等農政單位抵麥寮勘災，發現不少稻田的秧苗都已伏倒枯黃，農民說，約有8成凍傷恐已難保，可能得重新播種。

縣長張麗善指出，雲林水稻總面積約3萬公頃，其中水林鄉3325公頃，麥寮鄉1306公頃，農民反映，2月寒流使剛播種的秧苗難抵強寒，不少稻苗枯黃死亡，初步了解，水林及麥寮的水稻，受災都有300公頃以上，估計已達5%的天災補助標準，將建請農委會啟動災害救助項目。

由於水稻幼苗救助金額每公頃4000元，在場農民反映補助偏低，從事秧苗場也是麥寮鄉代林志隆等人說，近年物價齊漲，光是秧苗和代工播種每公頃得花費逾兩萬元，這還不包括用藥和施肥，尤其不少稻田受災嚴重須重新播種，1公頃補助4000元實在偏低，因應物價上漲，期待政府能提高補助。

農業處長魏勝德指出，過去稻作天災補助每公頃1.8萬元已取消，改成「收入保險」一般型保險只要今年收成比前5年收成低於80%可獲1.8萬元保險金，未達到者則自行吸收。天災目前只剩秧苗有補助，只要秧苗在播種15天內尚未分葉之前即認定受災，每公頃可獲4000元補助，目前水林和麥寮速報災害已達標準，請農民盡速向公所申報。

張麗善指出，法定災害補助高低調整是中央權責，縣府除將對受災嚴重地區啟動受理災害申報，也將同步擬訂提高天災補助建議案，建請中央提高補助，以符合實際救災復耕所需。

雲林縣長張麗善針對秧苗天災補助，除將啟動受理申報，同時將函文建請中央提高補助。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善針對秧苗天災補助，除將啟動受理申報，同時將函文建請中央提高補助。記者蔡維斌／攝影
今年2月接連寒流，造成雲林地區不少春耕播種的秧苗枯死，沒枯死的葉尖也都黃化。記者蔡維斌／攝影
今年2月接連寒流，造成雲林地區不少春耕播種的秧苗枯死，沒枯死的葉尖也都黃化。記者蔡維斌／攝影
農民認為秧苗天災補助偏低，期待政府能提高，以加速復耕。記者蔡維斌／攝影
農民認為秧苗天災補助偏低，期待政府能提高，以加速復耕。記者蔡維斌／攝影
今年2月接連寒流，造成雲林地區不少春耕播種的秧苗枯死，倒伏水田中。記者蔡維斌／攝影
今年2月接連寒流，造成雲林地區不少春耕播種的秧苗枯死，倒伏水田中。記者蔡維斌／攝影
今年2月接連寒流，造成雲林地區春耕播種的秧苗枯死，雲林縣長張麗善會同農政單位會勘。記者蔡維斌／攝影
今年2月接連寒流，造成雲林地區春耕播種的秧苗枯死，雲林縣長張麗善會同農政單位會勘。記者蔡維斌／攝影

農民 張麗善 雲林

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