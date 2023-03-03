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環保署首位女副署長王雅玢返鄉嘉縣 主持新建柴油車檢測站開工典禮

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
環保署首位女副署長王雅玢（左）就職上午首次返鄉嘉義縣，與縣長翁章梁（右）在焚化廠荷苞嶼生態園區，主持新建柴油車動力計排煙檢測站興建工程開工典禮。圖／嘉縣府提供
環保署首位女副署長王雅玢（左）就職上午首次返鄉嘉義縣，與縣長翁章梁（右）在焚化廠荷苞嶼生態園區，主持新建柴油車動力計排煙檢測站興建工程開工典禮。圖／嘉縣府提供

環保署首位女副署長王雅玢上月就職，上午首次返鄉嘉義縣，與縣長翁章梁在焚化廠荷苞嶼生態園區，主持新建柴油車動力計排煙檢測站興建工程開工典禮，預計2024年4月前完工，配合環保署柴油車定檢政策，每年預估檢測量7千輛以上，減少空汙，維護清新空氣、民眾健康。

行政院內閣改組，環評委員王雅玢接任副署長，是環保署成立36年來首位女性副署長，王雅玢竹崎鄉人，榮獲縣府2021年傑出女性，獲縣長翁章梁公開表揚，榮任環保署首位女副署長，是嘉義之光。

翁章梁致詞特別提王雅玢是嘉義女兒，也是2年前38婦女節表揚傑出女性，是嘉義之光，參加鄉鎮長及議員等來賓鼓掌歡迎祝賀她；王雅玢感謝縣長愛護，讓她獲得家鄉表揚，她說，柴油車動力計排煙檢測站有助減少1、2、3期柴油車排煙一級汙染物。

環保局說，重新規畫興建的檢測站，鄰近鹿草焚化廠荷苞嶼生態園區，除新設檢測設備，增設視聽教室與戶外觀景平台，建築物兼具外殼節能概念，整體功能更升級，可串聯空、水、廢議題提供環境教育體驗。

目前的嘉義縣柴油車排煙檢測站，設置完成至今逾過20年，建物及部分設備機件老化，地勢低窪颱風造成滲水淹水，整體考量檢測量能、設備維護與環境管理現況，爭取環保署經費，未來檢測站所在馬稠後環境教育中心將是全台首座擁有空、水、廢環保議題環教場所。

環保局表示，目前柴油車排煙檢測站檢測量能每年3500輛，新建工程費約3900萬元，工程費佔3525萬元，含環保署補助1400萬，工期420個日曆天，2024年4月前完工。

新建柴油車動力計排煙檢測站明年啟用後，將是全台首座擁有空、水、廢環保議題環教場所。圖／嘉縣府提供
新建柴油車動力計排煙檢測站明年啟用後，將是全台首座擁有空、水、廢環保議題環教場所。圖／嘉縣府提供
目前的嘉義縣柴油車排煙檢測站，設置完成至今逾過20年，建物及部分設備機件老化。圖／嘉縣府提供
目前的嘉義縣柴油車排煙檢測站，設置完成至今逾過20年，建物及部分設備機件老化。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新建柴油車動力計排煙檢測站興建工程開工典禮。圖／嘉縣府提供
嘉義縣新建柴油車動力計排煙檢測站興建工程開工典禮。圖／嘉縣府提供

柴油車 環保署 王雅玢

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