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雲林良品掛保證！88件特色產品嚴選出線 這裡買得到

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣政府伴手禮品牌「雲林良品」今天舉行年度成果發表會，共44家業者88件特色農產品通過認證。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府伴手禮品牌「雲林良品」今天舉行年度成果發表會，共44家業者88件特色農產品通過認證。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府伴手禮品牌「雲林良品」今天舉行年度成果發表會，經評審委員會以品牌精神、包裝設計、口味研發3大主軸評選，共44家業者88件特色農產品通過認證；「雲林良品」推廣至今第5年，累計認證數277家664件產品，縣府表示，本年度定位時尚流行、國際化，雲林良品是雲林品牌總代表，績優單位則以專刊方式介紹，期建立「雲林良品・必屬精品」形象地位。

在雲林發跡的老字號二吉軒豆漿店，近年二代接班後主打「植物奶」，以中央工廠模式生產，成功插旗北台灣，去年先後吸引2家連鎖超商主動爭取上架。廠長王朝生表示，台北門市專賣「豆乳」，口感與古早味不同，較為濃鮮，原料極簡，僅水與黃豆，甜度則添加蔗糖，接下來還會發展不同行銷模式，翻轉老店新生。

專產豆包的雲林縣石廟雜糧生產合作社主產品是豆包，近年跨界做起豆製品的零食「豆豆酥餅」，頗受市場喜愛，行銷組長沈芳如說，合作社從生產、加工到銷售全程使用國產黃豆，契作範圍集中雲嘉及桃園，去年面積約65公頃，今年預估達100公頃，目標是在地層下陷區土庫鎮擴大契作，希望藉此旱作，延緩地層下陷。

縣長張麗善今天頒發認證獎牌時指出，近年兩岸關係緊張，雲林在地農產不少轉輸往星馬地區，為了提振國產士氣，本年度以輕鬆、趣味方式辦理「實在有夠青、果然juicy、山珍海味呷好料、雲糧夠Power、金厚禮逗陣來」等5大項目的產品認證，接續帶團參加3月5、6日東京食品展觀摩學習。

為做好「國民外交」，縣府3月5、6日主辦WBC世界棒球經典賽的熱身賽，也準備地瓜薯片、胡蘿蔔汁、蜂蜜、雞精、咖啡、面膜等6種在地產品作為伴手禮，將送古巴、荷蘭、巴拿馬、義大利及中華隊球員；雲林縣民免費入場觀賽，外縣市民眾在雲林消費滿500元即可免費入場，均可連看3場賽事。

張麗善今也直言，許多業者「只懂得做東西，不懂得包裝」，此次增加商品攝影教學，以淺顯易懂的速成秘訣指導，希望提升產品能見度，也盼刺激包裝設計靈感，最重要的是讓消費者採買時，獲得新穎感官享受，網路選購可至「雲林良品電商平台」。

雲林縣石廟雜糧生產合作社主產品是豆包，近年跨界做起豆製品零食「豆豆酥餅」頗受市場喜愛。記者陳苡葳／攝影
雲林縣石廟雜糧生產合作社主產品是豆包，近年跨界做起豆製品零食「豆豆酥餅」頗受市場喜愛。記者陳苡葳／攝影
雲林老字號豆漿店「二吉軒」近年主打「植物奶」，以中央工廠模式生產豆乳，不僅成功插旗北台灣，也在萊爾富、統一2大連鎖超商上架，大幅提升產品能見度。記者陳苡葳／攝影
雲林老字號豆漿店「二吉軒」近年主打「植物奶」，以中央工廠模式生產豆乳，不僅成功插旗北台灣，也在萊爾富、統一2大連鎖超商上架，大幅提升產品能見度。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府3月5、6日主辦WBC世界棒球經典賽官辦熱身賽，將送「雲林良品」伴手禮給外國及中華隊球員。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府3月5、6日主辦WBC世界棒球經典賽官辦熱身賽，將送「雲林良品」伴手禮給外國及中華隊球員。記者陳苡葳／攝影

雲林 張麗善 伴手禮

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