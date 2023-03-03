台南白河區偏鄉小黃公車「黃10-2」今天上線營運

大台南小黃公車白河區「黃10-2」線今天通車。市長黃偉哲主持通車典禮。這是市第21條小黃公車路線。路線強調深入鄰里、串聯白河在地生活重心及河東里、崁頭里散村聚落，每天3班次往返、提供預約到府服務，服務彈性。

黃偉哲表示，市府長期關懷偏鄉居民生活，108年起為兼顧偏鄉交通需求，逐步推動小黃公車服務，服務至今擴及14個行政區，超過9萬2千人次使用，已是偏鄉地區年長者就醫、學齡孩童就學、當地居民日常採買的重要交通工具，「是最有溫度也是最有彈性的公共運輸服務，滿意度調查達94%以上，廣受市民好評，並受行政院政府服務獎的肯定！」

黃偉哲說，白河區是最早規畫小黃公車行政區域，原已有4條路線，但白水溪及六重溪以東的西勢尾、崁仔頭、中洲、土庫及莿桐崎等地長年無公共運輸服務，居民若要使用大眾運輸，需步行10至40分鐘不等至市道172或165搭乘，相當不便；今天再新闢1條小黃公車路線上線服務，就是為了補足這一帶的公共運輸缺口地區，將好的服務持續深耕推廣，造福在地鄉親居民。

黃偉哲指出，小黃公車已佔大台南公車比例15%，另10條路線將陸續分區上線服務。

新路線由白河站出發，行經西勢尾、崁頭里散村聚落、當地宮廟及地方活動中心，再行至莿桐崎土地公廟，路線全長約7.4公里，行駛時間約25分鐘，本路線至白河站可轉乘黃幹線及黃支線公車，以滿足交通轉乘需求。

交通局長王銘德指出，「黃10-2」線可預約接送時間為每日早上6點到晚上10點。2人以上共乘，最遲在搭車前1日下午5點前，電話進線或利用「大台南公車APP」內小黃公車專區預約功能進行預約；另預約地點不限在站牌處，只要站牌距離1公里內均可預約到府接送，是鄉親最便利的搭車方式。