快訊

本土+13532 死亡+62 疫情止跌回升！羅一鈞點出2原因

清明連假雙鐵加班車凌晨開搶 截至上午售逾65萬張票

花蓮人的回憶...前身亞士都！50年地標老飯店3月1日起停業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南白河區偏鄉小黃公車「黃10-2」今天上線營運

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南白河區偏鄉小黃公車「黃10-2」今天上線營運。圖／台南市政府交通局提供。
台南白河區偏鄉小黃公車「黃10-2」今天上線營運。圖／台南市政府交通局提供。

大台南小黃公車白河區「黃10-2」線今天通車。市長黃偉哲主持通車典禮。這是市第21條小黃公車路線。路線強調深入鄰里、串聯白河在地生活重心及河東里、崁頭里散村聚落，每天3班次往返、提供預約到府服務，服務彈性。

黃偉哲表示，市府長期關懷偏鄉居民生活，108年起為兼顧偏鄉交通需求，逐步推動小黃公車服務，服務至今擴及14個行政區，超過9萬2千人次使用，已是偏鄉地區年長者就醫、學齡孩童就學、當地居民日常採買的重要交通工具，「是最有溫度也是最有彈性的公共運輸服務，滿意度調查達94%以上，廣受市民好評，並受行政院政府服務獎的肯定！」

黃偉哲說，白河區是最早規畫小黃公車行政區域，原已有4條路線，但白水溪及六重溪以東的西勢尾、崁仔頭、中洲、土庫及莿桐崎等地長年無公共運輸服務，居民若要使用大眾運輸，需步行10至40分鐘不等至市道172或165搭乘，相當不便；今天再新闢1條小黃公車路線上線服務，就是為了補足這一帶的公共運輸缺口地區，將好的服務持續深耕推廣，造福在地鄉親居民。

黃偉哲指出，小黃公車已佔大台南公車比例15%，另10條路線將陸續分區上線服務。

新路線由白河站出發，行經西勢尾、崁頭里散村聚落、當地宮廟及地方活動中心，再行至莿桐崎土地公廟，路線全長約7.4公里，行駛時間約25分鐘，本路線至白河站可轉乘黃幹線及黃支線公車，以滿足交通轉乘需求。

交通局長王銘德指出，「黃10-2」線可預約接送時間為每日早上6點到晚上10點。2人以上共乘，最遲在搭車前1日下午5點前，電話進線或利用「大台南公車APP」內小黃公車專區預約功能進行預約；另預約地點不限在站牌處，只要站牌距離1公里內均可預約到府接送，是鄉親最便利的搭車方式。

小黃公車收費則比照公車，亦享有基本里程免費等優惠，因「黃10-2」線里程短（不到8公里），使用電子票證搭乘都可免費搭乘，另外使用市民卡敬老卡、愛心卡亦為免費搭乘。「黃10-2」叫車專線：06-2912222。

台南白河區偏鄉小黃公車「黃10-2」今天上線營運。圖／台南市政府交通局提供。
台南白河區偏鄉小黃公車「黃10-2」今天上線營運。圖／台南市政府交通局提供。

公車 白河 黃偉哲 偏鄉 公共運輸

延伸閱讀

影／議長賄選案 黃偉哲：不該拿來攻擊台南及賴副總統

台南議長賄選案／藍要邱莉莉辭職 轟賴清德當主席變啞巴

台南成立旱災應變中心 市府籲多取用回收水

【重磅快評】邱莉莉不下台 賴清德打黑金攏係假

相關新聞

雲林良品掛保證！88件特色產品嚴選出線 這裡買得到

雲林縣政府伴手禮品牌「雲林良品」今天舉行年度成果發表會，經評審委員會以品牌精神、包裝設計、口味研發3大主軸評選，共44家...

台南白河區偏鄉小黃公車「黃10-2」今天上線營運

大台南小黃公車白河區「黃10-2」線今天通車。市長黃偉哲主持通車典禮。這是市第21條小黃公車路線。路線強調深入鄰里、串聯...

遺愛人間不被遺忘 台大雲林分院用這方式紀念器捐者

台大雲林分院近十年已協助16人完成器官捐贈，遺愛人間，院方今成立「器官捐贈大愛紀念區」，緬懷先人無私、大愛精神，各界人士...

嘉市府應變水情 與中央同步抗旱

嘉義地區自3月1日起水情燈號中央調整為「黃燈」夜間減壓供水，南部面臨30年來最嚴峻水情挑戰，昨日蘭潭及仁義潭水庫蓄水量合...

黃花風鈴木花期登場碰上大旱 園藝專家：黃色風暴再現就盼一場春雨

春暖花開，嘉義縣市八掌溪沿岸、朴子溪防汛道路，兩旁栽種大片黃花風鈴木，前幾年曾盛開炸裂，形成黃色風暴，吸引各地賞花人潮及...

蘇貞昌誇耀「最慢與最快連結」卻不叫座 糖鐵平日列車喊停改團客預約

前行政院長蘇貞昌誇耀的軌道建設政績，全國第一條嘉義縣蒜頭糖廠五分車延駛至高鐵嘉義站，「最慢糖鐵與最快高鐵連結」，去年10...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦