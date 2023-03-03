遺愛人間不被遺忘 台大雲林分院用這方式紀念器捐者

台大雲林分院近十年已協助16人完成器官捐贈，遺愛人間，院方今成立「器官捐贈大愛紀念區」，緬懷先人無私、大愛精神，各界人士及器捐者家屬、受贈者均到場與會，藉機向捐贈者致上最深敬意，現場充滿思念感恩之情，氣氛莊重溫馨。

院長馬惠明與前院長、台大醫院教授黃瑞仁、雲林縣副縣長謝淑亞及財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心副執行長劉嘉琪等人，齊為器官捐贈大愛紀念區揭牌。

馬惠明說，該園區力邀雲林科技大學參與設計，以當地著名的生物景觀特色「紫斑蝶過境」為主軸，刻畫牠們每年長途遷徙選擇在雲林休憩，等待風起再出發的季節，如同器捐者的愛，以器官捐贈延續生命的飛舞，蝴蝶翩飛，讚頌捐贈者生命的羽化、蛻變與新生，希望藉紀念專區，感念其大愛，也鼓勵受贈者持續前行。

黃瑞仁是該園區的發起人，此行專程回到雲林見證這樁喜事，他說，設置紀念園區的用意是希望能提供家屬實體環境追思及懷念已逝親友，而位址則特別選在斗六院區2棟大樓間的廊道上，人來人往更能時刻讓人記得先人義行，也盼這份愛能影響更多人加入簽署器官捐贈。

一名年邁女性器捐者的家屬回憶，當年母親口吐白沫倒床上，送至台大雲林分院診斷蜘蛛膜下腔出血合併腦室內出血，當時家屬即同意器官捐贈並轉入2BICU住院，隔日轉至台中榮總持續照顧後完成器官捐贈。

該名家屬說，母親在世時，是相當樂觀開朗的人，雖然至今仍時常想起她，但能為她完成器捐遺願，後輩深感榮幸幫她做到了「生命的教學」母親已「畢業」2年，希望她的愛能讓更多人學習到生命的善美。