嘉市府應變水情 與中央同步抗旱

嘉義地區自3月1日起水情燈號中央調整為「黃燈」夜間減壓供水，南部面臨30年來最嚴峻水情挑戰，昨日蘭潭及仁義潭水庫蓄水量合計1143萬噸。嘉義市政府邀集嘉義氣象站、水利署南區水資源局、自來水公司五區管理處、農田水利署嘉南管理處及市府各單位召開應變小組會議，掌握水情資訊、抗旱措施。

面對氣候異常，降雨偏少，市長黃敏惠責成市府團隊超前部署各項節水作為，透過跨局處橫向溝通協調，宣導市府各機關、學校及市民大眾辦理各項節約用水及措施。市府透過資源回收車廣播、有線電視跑馬播送及市府官方line帳號等多元管道宣導節約用水，並積極宣導本市水資源回收中心免費提供回收水再利用，供環保局清洗街道、公園綠帶澆水、營建工地灑水等，目前每日尚有2600噸水餘裕供取用。

針對水情黃燈燈號，要求嘉義市工業用戶自主節水7%，每月1000度以上非工業用水戶以減量供水20％為目標，至於每月1000度以上工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需之用水，則減量供水10％至20％。市府除加強相關節水作為與宣導外，亦於相關水源調度會議建議中央減少蘭潭及仁義潭水庫出水量或增加蓄水量以穩定民心，此外，自來水第五區管理處預計在嘉義地區鑿設4口抗旱水井，可增加每日0.4萬噸自來水以確保嘉義地區供水無虞。