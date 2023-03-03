黃花風鈴木花期登場碰上大旱 園藝專家：黃色風暴再現就盼一場春雨

春暖花開，嘉義縣市八掌溪沿岸、朴子溪防汛道路，兩旁栽種大片黃花風鈴木，前幾年曾盛開炸裂，形成黃色風暴，吸引各地賞花人潮及車陣，今年碰上乾旱，風鈴木開花稀稀落落，林業試驗所中埔研究中心助理研究員蔡景株說，「黃色風暴就缺一場春雨。」

蔡景株說，台灣引進多種風鈴木花色及品種，都是良好觀花植物，風鈴木生長熱帶美洲，光照是最基本開花條件，光照不足就無法開好，日照加降雨，讓風鈴木怒放，水份是影響開花很大因素。

蔡景株表示，風鈴木初春2至4月開花，若前1年10至12月雨少，日照時數多，當年度1至2月雨水足就能盛開。反觀，只要10至12月雨多，日照不足，就難盛開，中南部通常10至12月雨少，因此1至2月要加強澆灌，平時只要正常供水即可。

黃花風鈴木未澆水施肥，花期不會延長，最多2周，約到3月中旬，種黃花風鈴木大多是公部門，可惜只種不養，不澆灌養護，今年碰上久旱不雨，要讓黃花綻放美麗，讓引水澆灌到樹根，否則開花稀疏，花期也不會長。