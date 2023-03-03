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蘇貞昌誇耀「最慢與最快連結」卻不叫座 糖鐵平日列車喊停改團客預約

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
全國第一條嘉義縣蒜頭糖廠五分車延駛至高鐵嘉義站，「最慢糖鐵與最快高鐵連結」，去年10月8日通車首航，營運逾4個月，叫好不叫座。圖／取自鐵道局官網
全國第一條嘉義縣蒜頭糖廠五分車延駛至高鐵嘉義站，「最慢糖鐵與最快高鐵連結」，去年10月8日通車首航，營運逾4個月，叫好不叫座。圖／取自鐵道局官網

前行政院長蘇貞昌誇耀的軌道建設政績，全國第一條嘉義縣蒜頭糖廠五分車延駛至高鐵嘉義站，「最慢糖鐵與最快高鐵連結」，去年10月8日通車首航，營運逾4個月，假日載客率平均5成，平日更低，叫好不叫座，台糖檢討後，平日列車喊停，改團客預約發車。

五分車延駛高鐵嘉義站全長3.4公里，含五分車高鐵站、樂活農園站及蒜頭糖廠等3個車站，蘇貞昌去年到蒜頭糖廠宣布，鄉親期待帶來繁榮，但五分車延駛營運逾4個月，載客率低，許多遊客、鐵道迷反映，班次少、安排時間不適當，無接駁車接送，外界批評單程票價200元太貴，台糖為慶祝通車到9月底，推出票價6折優惠，單程120元，乘客可持票根至蒜頭糖廠冰店，兌換17元冰棒1支。

立委陳明文為此質詢，五分車延駛高鐵站通車啟用，根據台糖資料，去年10月通車後，假日乘載率約60%，每天約500至600人，平日乘載率只有20%，每天人數只有10人，經營數字非常差，務必改善，高鐵嘉義站每月出站人數約15萬至22萬人次，每年180萬至260萬人次，他要求台糖研議吸引搭高鐵旅客搭五分車到糖廠！

台糖1月6日調整班次，假日發車蒜頭站往五分車高鐵站，來回各4班次；平日預約制供30人以上遊客預約，機動式發車。周一五分車輛檢修日不營運，如遇假日則順延。

台糖雲嘉區處說，縣公車有行駛糖廠班次，糖廠閒置倉庫由縣府承租整修做冰品樂園，辦理招商營運，啟用後將吸引遊客，糖廠延駛故宮南院路線，預計8月完工，由高鐵出站搭五分車，可以直接到故宮南院，採全新客車車廂；縣府爭取經費施設沿線綠廊道吸引遊客搭乘。

全國第一條嘉義縣蒜頭糖廠五分車延駛至高鐵嘉義站，「最慢糖鐵與最快高鐵連結」，去年10月8日通車首航，營運逾4個月，叫好不叫座。記者魯永明／攝影
全國第一條嘉義縣蒜頭糖廠五分車延駛至高鐵嘉義站，「最慢糖鐵與最快高鐵連結」，去年10月8日通車首航，營運逾4個月，叫好不叫座。記者魯永明／攝影
全國第一條嘉義縣蒜頭糖廠五分車延駛至高鐵嘉義站，「最慢糖鐵與最快高鐵連結」，去年10月8日通車首航，營運逾4個月，叫好不叫座。圖／取自台糖官網
全國第一條嘉義縣蒜頭糖廠五分車延駛至高鐵嘉義站，「最慢糖鐵與最快高鐵連結」，去年10月8日通車首航，營運逾4個月，叫好不叫座。圖／取自台糖官網

五分車 蘇貞昌 高鐵 鐵道迷 糖鐵

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