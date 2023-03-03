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東石鄉漁民捕獲野生巨大龍膽石斑 魚販立刻高價買走
嘉義縣東石鄉陳姓漁民清晨駕漁船出海捕魚，在東石外海捕獲重達70.6公斤的野生巨大龍膽石斑，魚身長及重量，比一般普通成人還高、重，如此巨大龍膽石斑罕見，運上東石魚市場拍賣，馬上有魚販以每公斤500元，共3萬多元買走，陳姓漁民發一筆橫財，笑逐顏開。
東石魚市場承銷人張金國說，陳姓漁民在東石外捕獲重達70.6公斤野生巨大龍膽石斑，很少見，龍膽石斑是高經濟魚種，生長在大海的野生巨大龍膽石斑，可遇不可求。
東石魚市場主任吳純裕說，龍膽石斑大多以養殖為主，過去漁民曾捕獲逾百公斤野生龍膽石斑，這尾重逾70公斤龍膽石斑罕見，是海鮮餐廳高檔料理。
縣府漁業科長張建成說，龍膽石斑分布印度太平洋區，西起非洲東岸、紅海，北至日本南部，南至澳洲西北部，通常居住在洞穴或岩縫中，也會出現在河口，台灣以東部海域為主。
龍膽石斑，最大可以成長至約2.7公尺長，440公斤重，是所有石斑魚類中體型最大者，所以也被稱為「斑王」。野生龍膽石斑，在台灣西岸海域並不多見，但在屏東及高雄有大量養殖，台南、嘉義也有少數從事成魚養殖。
一般養殖龍膽石斑養到20至40台斤，就會捕撈出售，只有繁殖用的母種魚才會養到150台斤，東石沿海可以捕獲如此有份量的龍膽石斑，真的相當罕見。
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