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這8地區居民注意！廢棄塑料突起火冒濃煙 南市環局提醒閉窗、戴口罩

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南新市塑料棧板突起火冒濃煙，南市環局示警空品不良，提醒台南及北高雄8行政區居民閉窗因應。圖／民眾提供
台南新市塑料棧板突起火冒濃煙，南市環局示警空品不良，提醒台南及北高雄8行政區居民閉窗因應。圖／民眾提供

台南新市樹谷園區旁今下午傳廢棄塑料不明原因起火大量濃煙竄升，雖火勢已滅，台南市政府環保局已緊急發出空品警告，請下風處新市等台南及高雄共8個行政區緊閉窗戶。

這起火警發生在傍晚近5點，地點在新市區王甲路旁塑料棧板不明原因起火，火勢迅速燃燒伴隨大量濃煙，台南市消防局出動7車16人灌救，晚上6時27分撲滅。

台南市環保局憂心北風助長影響空氣品質，緊急台南市新市、永康、東區、仁德、歸仁區及北高雄路竹、阿蓮與湖內區共8個行政區，發出空品警告，提醒範圍內民眾關閉門窗，提醒外出務必戴口罩因應。

台南市政府環保局表示，傍晚4點54分接獲通報火災事故，立即派員趕往，並於周界進行空氣鋼瓶採樣，採樣結果一旦經分析確定違反空氣污染物排放標準，將依空氣汙染防制法告發，最高可處500萬元罰鍰。

環保局表示，鎖定的該工廠為毒化物列管場所，本次起火點為廢塑膠混合物暫存區，未波及毒化物。是否有違反其他環保法令規，將俟火災撲滅完成應變後再前往蒐證釐清。

台南新市塑料棧板突起火冒濃煙，南市環局示警空品不良，提醒台南及北高雄8行政區居民閉窗因應。圖／民眾提供
台南新市塑料棧板突起火冒濃煙，南市環局示警空品不良，提醒台南及北高雄8行政區居民閉窗因應。圖／民眾提供

台南 火災 口罩 空氣品質

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