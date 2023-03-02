嘉義市女力論壇 黃敏惠鼓勵女性為理想奮鬥

嘉義市政府慶祝國際婦女節在嘉義大學新民校區管理學院辦理「女力經濟Show出自信」論壇，邀請中廣電台主持人夏韻芬分享人生經驗。市長黃敏惠鼓勵女性為理想奮鬥並表示，國際婦女節不僅是節日，也是價值的闡揚。

黃敏惠表示，女力崛起，新的一年前瞻未來，以學習力、經濟力、社福力、防暴力、性別力等5大面向串聯不同世代、年齡需求，提升婦女權益與性別平權。市府透過跨局處的整合和激盪，致力打造「全齡共享世代宜居」的城市，不論男女都能在此充分發揮能量，呼籲女性不要小看自己。國際婦女節不僅是節日，也是價值的闡揚。

黃敏惠表示，3月8日是國際婦女節，嘉義市升格後歷屆市長大多是女性，是女力代表的城市，據統計，嘉義市是女性多於男性的城市，且女性有3高特質，一是女性15歲以上單身比例全國第1高；二是女性受高等教育程度全國第3高；第三是女性勞動參與率全國第1高，符合夏韻芬所強調女性獨立宣言「獨立、堅強、自主、利他」。

夏韻芬強調，女人有愛為家庭付出一切，在柴米油鹽醬醋茶的生活中，要如何規劃與照顧自己是非常重要的事情，呼籲女性朋友們每天要為自己的退休做準備，把自己照顧好才是王道。不論是將工作年限延長或是選擇提早退休，可以過著自己想要的生活，才是令人羨慕的人生。