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台南成立旱災應變中心 市府籲多取用回收水

中央社／ 台南2日電

台南水情燈號在昨天調整為代表減量供水的橙燈，市府成立旱災應變中心，以每日全市用水量100萬噸為控管目標，呼籲使用次級用水的業者可多取用各水資中心提供的回收水。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，民國111年南部地區降雨量是近30年來最低，昨天台南水情燈號轉為橙燈，市府已成立旱災應變中心，針對台南地區供水量以每日100萬噸為控管目標，目前各水資中心回收水仍有餘裕水資源可供各界使用，呼籲相關業者可多加利用。

黃偉哲指出，每月1000度以上工業用水戶以節水10%為目標，同時優先針對每日用水量1000度以上、節水未達10%工業用水戶進行專案水表鉛封作業，科學園區及工業區由國科會及經濟部工業局採總量管制方式實施節水10%。

黃偉哲指出，每月1000度以上非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療業者及其他非生活必需用水，則由減量供水10%循序漸進至減量20%，以減少產業衝擊，一般家戶每月用水不會超過1000度，仍維持晚間10時至隔日上午6時的減壓供水措施。

台南市政府經發局指出，對於用水大戶共體時艱減少用水量，市府也會盡全力協助需水廠商，將影響降到最低。

根據經濟部水利署南區水資源局今天下午6時的觀測資料，曾文水庫蓄水率22.45%，蓄水量1億1377萬立方公尺，烏山頭水庫蓄水率39.63%，蓄水量3139萬立方公尺，南化水庫蓄水率47.92%，蓄水量4288萬立方公尺。

烏山頭水庫 黃偉哲

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