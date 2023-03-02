餐旅大缺工…台南國際連鎖酒店自辦徵才 這福利超誘人

隨著解封之後，全國旅宿、餐飲商機大爆發，加上年後轉職潮，人力需求大增。台南大員皇冠假日酒店因應持續成長的觀光人潮，補足足夠的人力需求，今天自辦聯合徵才活動，邀請6所大專院校攜手合作，創造「畢業即就業」的無縫接軌，並安排飯店導覽，讓學生、準畢業生、求職者，可以實地了解飯店的工作環境，提高求職意願。另邀請20家科技與傳統產業公司加入徵才活動，共提供1000個工作機會。

台南大員皇冠假日酒店表示，2024年迎接台南400年的盛事，各項活動陸續登場；加上疫情解封，觀光商機正熱，台南的旅遊人次只會持續增加。台南大員皇冠假日酒店為了補足近2成的人力需求，今天自辦「畢業即就業 從這裡開始」徵才，提供約50名工作機會，職缺從餐廳服務員、廚師、房務員、櫃檯禮賓生、到高階業務主管等。錯過這次徵才也可登入該公司求職網站查詢相關的工作機會https://reurl.cc/0EzrLM 或電洽06-5121850人力資源部。

長期攜手合作的6所大專院校崑山科大、中華醫事科大、長榮大學、嘉南藥理科大、遠東科大、台南應用科大等，由校長、院長、老師帶領學生、準畢業生等，透過飯店的實地參訪，提前認識企業文化及工作環境，有助於實習公司的選擇與畢業後即可快速投入飯店職場。

總經理林欣怡表示，IHG洲際酒店集團的「英才培養學院」（IHG Academy）多元教育訓練，還可以申請到集團旗下的國外酒店工作，類似交換學生的概念；也強調最吸引年輕求才者的，就是成為台南大員皇冠假日酒店的一員後，就可以享有IHG洲際酒店集團全球超過6000家旅館的員工專屬優惠，歡迎大家踴躍投入台南觀光市場。

台南市政府觀光旅遊局代理局長林國華致詞中表示，台南觀光逆勢成長37％，遊客人數達1200萬人次，代表台南旅遊的蓬勃發展，鼓勵更多人才投入觀光產業。針對觀光產業缺工，呼籲旅宿業者積極配合勞動部今年度「旅宿業缺工專案協助計畫」於3月31日前完成填報，讓中央可以瞭解目前旅宿業缺工的現況，後續的政策規劃也才能更符合產業需求。

勞工局長王鑫基表示，勞工局積極協助廠商找人才，透過大型就業博覽會、或因應廠商需求辦理單一或聯合徵才，今年首場大型就業博覽會3月18日在善化文康育樂中心辦理，另後續21日及25日永康區、22日東區、29日南區還辦理多場小型徵才活動，相關徵才活動資訊可洽(06)6330820。