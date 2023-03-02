台南正副議長賄選 台灣基進：改革選制避免事件再發生

台南市正副議長邱莉莉、林志展涉及賄選，今天遭檢察官提起公訴，基進黨南市議員李宗霖除籲請司法單位盡速調查，讓台南恢復乾淨未來，也期許改革選制，避免類似事件發生。

李宗霖說，邱莉莉等人在正副議長選舉上涉及賄選遭起訴，已重創了市議會的公信力，也讓台南市背負了汙名，感謝檢調單位不眠不休，努力地追查，讓案情很快有了進展，相信司法單位也可以盡快調查，讓台南恢復應有的清白和乾淨未來。也希望未來的選舉制度能改革，讓未來不再有類似事件發生。

邱莉莉、林志展等人被控在正副議長選舉時，涉嫌向非民進黨籍議員買票，經檢調近3個月偵辦，今天偵查終結，將議長邱莉莉、副議長林志展、民進黨前中執委郭再欽、台南市無黨團結聯盟顧問楊志強、市議員李文俊及友人黃怡萍、台南市區漁會理事長林士傑、市議員黃麗招、市議員李鎮國及妻子高玫仙等人依違反選罷法等罪嫌提起公訴。