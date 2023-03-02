雲林口湖蚵寮光電場埋廢棄物？魚塭業者抗爭要求開挖勘驗

雲林縣口湖鄉施工中光電場，被鄰近養殖業者質疑以大量廢棄物填土，嚴重影響養殖區用水安全，縣府農業處今天現勘，業者發動抗爭，要求光電業者停工提出清運計畫書，並要縣府開挖勘驗，現場一度火爆，警方到場戒護，縣府表示檢調曾就完工的部分開挖勘驗，將會再請光電公司說明，以化解民眾疑慮。

施工中的口湖鄉蚵療段養殖區光電場，被指控場區6筆土地遭非法掩埋大量建築廢棄物，去年5月曾遭縣府以違反區域計畫法開罰9萬元，原有光電公司放棄開發權，改由安集科技公司接續施工，當地養殖業者質疑新公司非但沒檢調要求將原有廢棄物清運，還將廢棄物偷偷回填，其中5筆土地的場舍已完工，只剩1筆還在填土。

養殖業者再提出檢舉，縣府農業處今天派員前往踏勘，雲林養殖協會生產區主委曾鴻胤等人發動抗議，到場舉布條並出示先前在光電場拍攝的許多廢棄物照片，質疑廢土流向，指控官商勾結，斥責光電業者以合法掩護非法，要求停工立即開挖勘驗。

曾鴻胤指出，他們魚塭緊鄰光電場，先前許多水管遭破壞，光電公司不理不睬，雖換了新公司來開發，但仍沒把先前的廢棄物運走，他們懷疑被魚目混珠回填在已建好的農舍地底，如今只剩1筆還在填土，縣府才來勘查，當然只看到乾淨的土，他們要求停工開挖另5筆農舍查驗，以昭公信。

養殖業者，強調鄰近魚塭養鰻為主，外銷日本檢驗嚴格，水質不容絲毫汙染，光電業者不能只顧自己不管魚塭的死活，光電公司口口聲聲說合法填土，既然合法口說無憑，他們要求出示廢棄物清運計畫書證明，否則他們將抗爭到底。

養殖業者在場外高喊停工，氣氛一度火爆，警方出動人牆戒護才未發生衝突。集安光電張姓法務顧問指出，完工的案場全部合法，先前檢調也曾來開挖勘驗並沒問題，他們一切依法施工，將會按既定工期施工。