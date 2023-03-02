3月麻豆浪漫遊 音樂園遊會邀遊客賞柚花聽音樂

初春3月台南麻豆浪漫遊；台南市政府農業局與麻豆區農會攜手「快快公雞公益聯盟」在地新農人，本月12日將舉辦「麻豆散步、柚花飄香」音樂園遊會，今開記者會暖身，邀各地遊客當天來麻豆賞柚花、聽音樂，感受柚花知性之旅魅力。

該音樂園遊會將以柚花飄香、人文藝術、知性農業、公益傳愛，展現麻豆深度內涵及多元面貌，12日當天麻豆柚花季音樂園遊會，將由音樂饗宴率先登場，「世界之音」音樂會由第23屆傳藝金曲獎入圍團體海馬樂團演出；還有「福爾摩沙之音」銅鑼音樂會，由台灣國寶製鑼師傅吳宗霖登場獻藝。活動當日安排有割草機駕駛體驗；也可以透過現場文旦產業導覽、蜜蜂生態導覽，以及農業知識九宮格，進一步認識麻豆文旦產業。

園遊會現場將有「快快公雞公益聯盟」募款活動，2015年起由李佳翰、李明彥、李寶乾、陳有信、蔡文仁、張津雪等6名個理念相同的新農人，成立「快快公雞公益聯盟」募款活動，也期望民眾跟著快快公雞勤奮腳步，一起快快做公益發揮愛心。

台南市長黃偉哲、農業局長李建裕、市議員尤榮智、陳秋宏、吳通龍等等人今近午出席記者會，一同推薦來趟柚花香之旅。黃偉哲說，感謝麻豆農會藉著活動，讓文旦產業產銷時間拉更長，除文旦外，還有文旦製品，如柚子蔘、柚子茶等，很推薦大家購買。

李建裕、麻豆區長柳世雄也說，「麻豆散步、柚花飄香」音樂園遊會，是國內少見柚花園特色園遊會，不管是來柚子園聞花香或在柚子樹悠閒喝柚香咖啡，享用各類文旦製品都非常適合。