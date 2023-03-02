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新港水公司封閉施工路段爆裂 調查報告出爐：窨井化學需氧量異常

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
新港鄉嘉164縣道自來水公司施工管制封閉路段，2月22日上午發生不明原因爆裂，整片柏油路面碎裂，水公司第五區管理處今天提交縣府調查報告，路面隆起破裂排除氣爆，COD（化學需氧量）檢測值異常超標。圖／嘉縣府提供
新港鄉嘉164縣道自來水公司施工管制封閉路段，2月22日上午發生不明原因爆裂，整片柏油路面碎裂，水公司第五區管理處今天提交縣府調查報告，路面隆起破裂排除氣爆，COD（化學需氧量）檢測值異常超標。圖／嘉縣府提供

嘉義縣新港鄉嘉164縣道自來水公司施工管制封閉路段，2月22日上午發生不明原因爆裂，整片柏油路面碎裂，未造成人員傷亡，消防局用氣體偵測器檢視，無管線氣體外洩；水公司第五區管理處今天提交縣府調查報告，路面隆起破裂排除氣爆，COD（化學需氧量）檢測值異常超標

縣府說，新港鄉縣道164線24K 2月22日早上9點30分，發生路面爆裂，水公司辦理雲林至嘉義系統送水管備援複線工程，在縣道164線24K埋設人孔位置，事發時人孔底部約有20公分積水且為密閉空間，研判該積水含有機汙染物產生蓄積壓力無法宣洩，造成路面隆起爆裂，非氣爆。

水公司針對人孔積水及附近排水溝採樣檢驗，檢測報告顯示，COD（化學需氧量）檢測值異常超標，縣府與水公司討論，要求再辦理BOD（生化需氧量）檢測，才能釐清確認人孔內部蓄積壓力是否為滲流進入人孔內水質問題，檢測約6個工作天。

事發處人孔原埋設路面下，窨井為封閉空間，為避免再發生封閉人孔箱體內蓄積壓力造成路面爆裂，縣府要求水公司將人孔蓋提升至路面，以利通風，每日監控窨井內部氣體濃度檢測紀錄，異常須立即通知縣府並做適當處置。

新港議員黃啟豪說，縣府須釐清水公司管線鋪設工程，是否含重金屬或有機汙泥劣質混凝土，相關氣體檢測也要落實執行。縣府建設處長郭良江說，水公司報告研判為地下水質滲入密閉空間，造成沼氣無法排出，對議員質疑，會確認安全後才開放封閉路段通行。

新港鄉嘉164縣道自來水公司施工管制封閉路段，2月22日上午發生不明原因爆裂，整片柏油路面碎裂，水公司第五區管理處今天提交縣府調查報告，路面隆起破裂排除氣爆，COD（化學需氧量）檢測值異常超標。圖／嘉縣府提供
新港鄉嘉164縣道自來水公司施工管制封閉路段，2月22日上午發生不明原因爆裂，整片柏油路面碎裂，水公司第五區管理處今天提交縣府調查報告，路面隆起破裂排除氣爆，COD（化學需氧量）檢測值異常超標。圖／嘉縣府提供

嘉義 水質 超標 排水溝

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