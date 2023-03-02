翁章梁聯合2立委行政院爭取重大建設 無人機中央成立主責部會

新內閣成立，嘉義縣長翁章梁為延續發展農工大縣願景目標，昨天下午與立委陳明文、蔡易餘聯袂北上，與行政院副院長鄭文燦開會，討論無人機產業等多項重大建設展，爭取中央協助，鄭文燦指示相關部會辦理，針對亞創無人機基地，無人機產業由中央成立主責部會。

高鐵嘉義車站特定區產業專用區招商、嘉義山區國土計畫法、擴大縣治第一、第二開發區市地重劃，嘉縣養殖生產區海淡水源供應系統；翁章梁逐一表達鄉親期待，得到正面的回應。為推動無人機產業發展，未來將由中央主導，成立專責機關，與地方合作推動；考量產業發展推動經驗，由經濟部研議評估擔任無人機產業發展計畫統籌主責機關，研擬設置法人組織進駐嘉縣無人機產業園區服務。

未來無人機產業運用推廣，由國家發展委員會召會研商，確認整體發展計畫、應用發展策略規畫等子計畫；鄭文燦承諾，未來有關無人機專案會議將由他召開，協助解決專案性議題。

對國土計畫法山區劃設，引發民怨，縣府依落實民眾參與及保障既有權利原則作業，被批圖資不符現況、劃設不合理，為避免社會衝突矛盾，行政院長陳建仁指示蒐集各縣市、農委會及營建署意見，通盤檢討調整機制，包括某些容許使用項目是否放寬等，行政院將另行開會研商確認最後方向。

中央支持嘉縣養殖生產區海、淡水源供應系統建置案，強化漁業基礎設施；漁業署承諾協助支持，淡水源供應系統由八掌溪取水，工期約910天，納入疫後特別預算，漁業署提高補助比例；同時也請縣府加強提高民眾接管比率，並成立管理委員會維護水路功能。海水源供應系統，因有取水點妥適性等問題，工期約2000天，超過特別預算期程，行政院責成漁業署與縣府研議可行性，接續推動。