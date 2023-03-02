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台南空品維護區無漏網之魚 PM2.5及CO濃度大降

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
奇美博物館及台南都會公園是台南首處空氣品質維護區，區內空品有效改善。記者鄭惠仁／攝影
奇美博物館及台南都會公園是台南首處空氣品質維護區，區內空品有效改善。記者鄭惠仁／攝影

奇美博物館台南都會公園是台南首處空氣品質維護區，管制1至3期柴油大客貨車及所有機車，只要未取得排煙檢驗合格標章及定檢就罰鍰，實施半年來發現，PM2.5及CO濃度皆較鄰近微感器及交通測站低約23%及36%，因成效明顯，將逐步增設空品維護區，提升空氣品質。

台南市政府畫設「奇美博物館及台南都會公園」，為台南市首處「空氣品質維護區」，並自去年7月1日生效，管制2005年9月30日前出廠，屬於1至3期的柴油大客貨車，必須有1年內排煙檢驗合格紀錄才能進入，另出廠滿5年燃油機車，也要完成最近一次定檢合格，才能進入空品維護區，違者依空氣汙染防制法處500元至6萬元罰鍰。

由於環保局是透過車牌辨識來管制，大客貨車有否取得排驗檢驗合格標章，機車是否有定檢，透過系統都一目了然，無所遁逃，也產生嚇阻作用，也促使業者汰舊老舊柴油大客貨車。

南市環保局實施多個月後發現，底進入奇美博物館及台南都會公園管制範圍的柴油大客貨車，未取得排煙檢驗合格標章的比例自76.7%大幅下降至48.7%，空品維護區內的機車未定檢率5.2%亦明顯低於台南市車籍未定檢率6.8%。另根據鄰近的空品微感器及交通測站數據顯示，管制區內的PM2.5細懸浮微粒及CO一氧化碳濃度較鄰近區域分別低約23%及36%，顯示空品維護區管制成效顯著。

奇美博物館及台南都會公園每年吸引近百萬人次造訪，1年約有上萬輛遊覽車入園，經分析2005年9月30日前出廠約占5分之1，畫為空品維護區後，每年約可減少粗懸浮微粒PM10約1.2噸、細懸浮微粒 PM2.5約1噸、氮氧化物 (NOX)約15.1 噸、總碳氫化合物 THC約19.3噸、非甲烷碳氫化合物 NMHC約17.8噸及一氧化碳CO約22.9噸排放量。

環保局表示，由於成效好，將逐年針對工業區、敏感族群區、校園周邊及經常有柴油大客貨車出入的區域畫設空品維護區，目前僅針對1至3期柴油大客貨車管制，未來規畫所有柴油大客貨車進入空品維護區都要管制，必須取得排煙檢驗合格標章才能進入。

奇美博物館及台南都會公園是台南首處空氣品質維護區，環保局設置告示牌。記者鄭惠仁／攝影
奇美博物館及台南都會公園是台南首處空氣品質維護區，環保局設置告示牌。記者鄭惠仁／攝影

台南 奇美博物館 空氣品質

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