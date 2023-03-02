聽新聞
test
0:00 / 0:00
228連假嘉義縣6大風景區吸客逾11萬 這裡人最多
4天228連假結束，嘉義縣初春風和日麗，百花盛開，文化觀光局統計，6處風景區共吸引遊客11萬2162人，其中以阿里山國家風景區管理處轄管景點：觸口、達娜依谷、圓潭、文峰、太平雲梯等4處，吸引遊客3萬7233人居冠。
文化觀光局說，4天228連假，高跟鞋教堂吸客7781人次；大埔鄉曾文水庫風景區4207人次；阿里山風管處觸口、達娜依谷、圓潭、文峰、太平雲梯共3萬7233人次；故宮南院2萬560人次；阿里山國家森林遊樂區2萬6689人次；東石漁人碼頭1萬5692人次。
之前，長達10天春節年假結束，疫情解封，縣長翁章梁與網紅不斷行銷，吸引遊客來嘉旅遊，文觀局統計，知名山海平原觀光景點，共吸引32萬4388人，以故宮南院吸客6萬3552人居冠，其次東石漁人碼頭5萬7576，阿里山遊樂區4萬2605人排第三，這次228共4天連假，以阿里山風管處轄區景點遊客最多。
阿里山遊樂區櫻花季10日登場，目前山櫻花、琉球山櫻花、阿龜櫻已盛開，唐實櫻開花2至3成，阿里山沿途賞花景點多，吸引遊客。旅行業者說，景點吸客條件，包括交通便利、停車住宿方便、天氣因素、有無亮點、是否要收門票、是否親子旅遊、周邊景點串連、知名度及有無宣傳等。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言