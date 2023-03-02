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228連假嘉義縣6大風景區吸客逾11萬 這裡人最多

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
4天228連假結束，嘉義縣文化觀光局統計，6處風景區共吸引遊客11萬2162人，阿里山區櫻花盛開。圖／嘉義林區管理處提供
4天228連假結束，嘉義縣文化觀光局統計，6處風景區共吸引遊客11萬2162人，阿里山區櫻花盛開。圖／嘉義林區管理處提供

4天228連假結束，嘉義縣初春風和日麗，百花盛開，文化觀光局統計，6處風景區共吸引遊客11萬2162人，其中以阿里山國家風景區管理處轄管景點：觸口、達娜依谷、圓潭、文峰、太平雲梯等4處，吸引遊客3萬7233人居冠。

文化觀光局說，4天228連假，高跟鞋教堂吸客7781人次；大埔鄉曾文水庫風景區4207人次；阿里山風管處觸口、達娜依谷、圓潭、文峰、太平雲梯共3萬7233人次；故宮南院2萬560人次；阿里山國家森林遊樂區2萬6689人次；東石漁人碼頭1萬5692人次。

之前，長達10天春節年假結束，疫情解封，縣長翁章梁與網紅不斷行銷，吸引遊客來嘉旅遊，文觀局統計，知名山海平原觀光景點，共吸引32萬4388人，以故宮南院吸客6萬3552人居冠，其次東石漁人碼頭5萬7576，阿里山遊樂區4萬2605人排第三，這次228共4天連假，以阿里山風管處轄區景點遊客最多。

阿里山遊樂區櫻花季10日登場，目前山櫻花、琉球山櫻花、阿龜櫻已盛開，唐實櫻開花2至3成，阿里山沿途賞花景點多，吸引遊客。旅行業者說，景點吸客條件，包括交通便利、停車住宿方便、天氣因素、有無亮點、是否要收門票、是否親子旅遊、周邊景點串連、知名度及有無宣傳等。

4天228連假結束，嘉義縣文化觀光局統計，6處風景區共吸引遊客11萬2162人，阿里山遊樂區櫻花季10日登場，目前山櫻花、琉球山櫻花、阿龜櫻已盛開。圖／嘉義林區管理處提供
4天228連假結束，嘉義縣文化觀光局統計，6處風景區共吸引遊客11萬2162人，阿里山遊樂區櫻花季10日登場，目前山櫻花、琉球山櫻花、阿龜櫻已盛開。圖／嘉義林區管理處提供
4天228連假結束，嘉義縣文化觀光局統計，6處風景區共吸引遊客11萬2162人，阿里山遊樂區櫻花季10日登場，目前山櫻花、琉球山櫻花、阿龜櫻已盛開。圖／嘉義林區管理處提供
4天228連假結束，嘉義縣文化觀光局統計，6處風景區共吸引遊客11萬2162人，阿里山遊樂區櫻花季10日登場，目前山櫻花、琉球山櫻花、阿龜櫻已盛開。圖／嘉義林區管理處提供

阿里山 故宮南院 漁人碼頭

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