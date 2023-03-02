盧秀燕喊話邀請翁章梁加入中區治理平台 翁再以這個理由回絕

台中市長盧秀燕上午出席行政院會後，受訪再向民進黨籍嘉義縣長翁章梁喊話，歡迎翁章梁加入中台灣治理平台，一方面參加南台灣治理平台，同時也可以參加中台灣平台，分享雙方的資源，例如嘉義市長黃敏惠就是兩邊都參加。

翁章梁說，嘉義縣加入南台灣治理平台，治理平台意義在於共同議題的推動，嘉縣因嘉義科學園區發展，納入南部科學園區管理局，所以加入南台灣治理平台，和南部縣市共同推動大家關心的議題，一起合作向中央尋求協助。

盧秀燕推動「中台灣區域治理平台」參與縣市版圖擴大！新竹市長高虹安上個月加入，參與縣市增至「7+1」，盧秀燕也有邀約縣長翁章梁參與，但翁章梁婉拒。

翁章梁證實盧秀燕曾在過年前，打電話給他，邀請他加入中台灣區域治理平台，他說，嘉義縣地理行政區位，與台南、高雄、屏東縣市，同屬南台灣區域治理，不屬於中台灣區域，他認為沒必要參加中台灣區域治理平台。