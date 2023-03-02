雞蛋荒鵪鶉蛋飆歷史高價！每斤百元比雞蛋貴 業者赴日本參展

嘉義縣溪口鄉是國內飼養鵪鵪大本營，國內產能最高鵪鶉蛋公司科盈食品公司，採高科技密閉禽舍，與自動化環控系統養殖，下周將前進日本東京國際食品展，負責人陳科行上午出席縣府行前記者會說，今年因很多鵪鶉牧場發生禽流感，鳥蛋供應不足，加上飼料成本升高，鳥蛋價產地每台斤漲到百元，比雞蛋價貴，創歷史新高。

農委會去年公告將鵪鶉納入畜牧法指定家禽，烤鳥蛋是夜市熱門小吃，鳥蛋也是年菜佛跳牆不可缺少食材，雞蛋缺，今年因很多鵪鶉牧場發生禽流感，鳥蛋供應不足，飼料成本節節升高，鳥蛋價創歷史新高，陳科行說，鵪鶉蛋飆高價，供不應求，染禽流感養殖場復養期半年，跨足外銷通路，冷藏技術延長保存，是發展外銷重點，鵪鶉納管後，農委會扶植業者，導入專業技術設施，加速業者產品轉型，推動外銷的可能，赴日參展開拓海外市場。

農委會公佈我國飼養鵪鶉有59場，在養量約220萬隻，多集中溪口鄉，鵪鶉蛋多為水煮加工使用，也出口日本、澳洲、美、加及新加坡等國，具一定產業基礎，整體產值達6億元，我國品種為日本鵪鶉以產蛋為主，體長約17公分，每顆鵪鶉蛋重約10克。鵪鶉蛋富含蛋白質、維生素、卵磷脂等，且脂肪、膽固醇含量較雞蛋低，對兒童營養補給有良好輔助效。

日前鵪鶉蛋產業最重要的一環，是應有合法水煮鵪鶉蛋加工廠，才能提供食品安全，因為絕大部分加工廠都在牧場旁邊煮蛋，食品並不安全。農委會輔導水煮蛋工廠應通過衛福部食品取得工廠登記提升食品安全，縣府輔導推動優鮮農產品牌，陽光鵪鶉牧場申請通過牧場登記證，建立台灣唯一做鵪鶉蛋加工合法加工廠科盈食品有限公司，推動鵪鶉蛋食品，帶動地方產業。