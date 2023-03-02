有恐龍！台灣國際蘭展周末登場 現場開箱驚豔連連

2023年台灣國際蘭展3月4日至19日將在台南後壁蘭花生技園區登場，台南市政府今上午在現場舉行記者會，由市長黃偉哲帶領開箱現場5萬株蘭花造景，更首度亮相「台南400-蘭得有心人」限定蘭花，花瓣上獨特「Taiwan」字樣與粉紅愛心，讓人驚豔連連。

今年台灣國際蘭首度由農委會與台南市政府合辦，規畫主題館、競賽館、花育館、商務館、市集館、主題大道、蘭花公園、萬代湖等展區。

而主題館以「蘭花魔鏡-看見新起點」為策展主題，透過魔鏡神奇力量，窺探蘭花的前世今生，從一隻千萬年前的蜜蜂化石開始，串聯恐龍、蘭花、達爾文之間交錯關係，帶領大家一同穿梭時空，探索蘭花起源。

會場中更有4隻「會動的恐龍」，搭配聲光定時嘶吼逼真，彷彿走入侏羅紀世界，成為全場話題。

競賽館集結從幾千株蘭花中評選出的大獎花，每年都會吸引許多民眾駐足欣賞拍照。此外，館內還有蘭花畢卡索、數位互動球池、數位票選等體驗互動。

市集館更有55家國內外業者組成，可以將喜愛的蘭花帶回家，還有多樣的產品供選購。

蘭展中還設計了高達12米、長度19米的蘭展吉祥物Orchid獸（Orchidsaur）及Orchid獸好朋友「蛇頸龍」，還有適合親子同遊互動展區。

黃偉哲會中手捧「台南400-蘭得有心人」，他表示，「台南400-蘭得有心人」由世茂農業生技透過奈米噴染技術，為蘭花染上美麗圖案，不僅配合3月14日的白色情人節，也是為2024台南400所推出的限定色系，除了於蘭展期間預購販售外，目前透過蘭協協助，也會在日本同步推出，讓世界看見台南在農業與蘭花生技上的軟實力。