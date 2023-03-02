學習階段轉換影響心理感受 南市教局問卷找答案提策略

台南市學生輔導諮商中心針對國中小學生心理感受問卷調查發現，國中小學生不同「學習階段」的轉換，為影響學生心理感受變化因素之一，今天提醒學校重視學生跨學習階段轉換適應問題，並進行預防性協助或支持輔導，培養學生在不同學習階段的情緒調節及學習適應能力，維持正向心理健康。

教育局表示，國小學童在學習成長歷程中，都會面臨一連串的改變與挑戰，在課業學習、自我認同、親子關係上也難免會產生新的問題。國小階段的課業學習方式、內容深度與廣度，和國中階段有很大的差異，加上全新的學校環境與同儕，也需要一段時間適應。特別是國中階段青春期的身心變化、易衝動的情緒反應，讓師生、同儕與親子間的和諧相處與互動更具挑戰，因此，若做好輔導準備，有助於協助學生順利進入新的學習階段。

教育局長鄭新輝說，為協助國小升國中學生順利轉換學習階段，南市學生輔導諮商中心專輔人員及學校輔導教師，已共同規畫「順利轉換」4個跨學習階段轉換輔導建議，包含「順」性發展、學習適應，提供學生學習適應與經驗分享，自信面對全新環境；「利」用技巧自我管理，培養學生時間管理及學習技巧，有效因應課業挑戰；「轉」念多元、優勢展能，鼓勵學生參與職業試探體驗活動，發現興趣優勢能力；「換」位思考、支持陪伴，幫助家長理解國中學生身心發展，促進親子正向關係。

學生輔導諮商中心主任羅智韋強調，學校第一線人員可從多方面，關注孩子不同學習階段的轉換適應問題，如引導學生發現優勢能力、學習有效時間管理、強化對國中學習環境的了解、協助家長對國中生合理的課業期待、在國小及國中端重視定向輔導等，以增進學習階段轉換的生活及情緒調適能力。輔諮中心的社工師、心理師可隨時提供專業諮詢或處遇性輔導支持，協助學生快速適應新的學習階段生活步調，延續國小階段快樂學習的成長經驗，支持國中階段學生的正向心理感受。