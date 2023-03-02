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影／嘉義優鮮農產行銷日本 翁章梁下周率團前進東京國際食品展

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
日本東京國際食品展7至10日盛大開展，嘉義縣睽違4年，縣長翁章梁將親率8家嘉義優鮮業者參展行銷，上午翁章梁帶參展業者及來賓在縣府召開行前宣傳會。記者魯永明／攝影
日本東京國際食品展7至10日盛大開展，嘉義縣睽違4年，縣長翁章梁將親率8家嘉義優鮮業者參展行銷，上午翁章梁帶參展業者及來賓在縣府召開行前宣傳會。記者魯永明／攝影

亞洲規模最大的日本東京國際食品展，7至10日盛大開展，嘉義縣睽違4年，在展場佈置嘉義優鮮主題館，縣長翁章梁將親率8家嘉義優鮮業者參展行銷，帶來最新鮮的農產品及加工品美味，上午翁章梁帶參展業者及來賓在縣府召開行前宣傳會。

為將嘉義優質農產行銷日本，縣府以受日人最喜歡阿里山印象風格，打造嘉義優鮮主題館，本次參與業者有榮獲十大優質烏魚子殊榮、傳承60年的嘉義在地水產專家「鑫溶實業股份有限公司」; 傳承古法堅持利用冷壓榨油百年製油廠「東和油脂開發公司」；掌握台灣水果外銷市場，運用新鮮現採在地水果製成各式鮮果乾，打響國際的「盈全國際開發公司」。

採用高科技密閉禽舍，與自動化環控系統養殖，台灣產能最高的鵪鶉蛋公司「科盈食品公司」；人氣觀光工廠「旺萊山」將帶日本人喜愛的伴手禮鳳梨酥；縣府與「台灣好農」公司推廣優鮮跨境電商平台，針對日本市場，與布袋「旭崗企業公司」合作試銷特色漁產－無刺虱目魚產品。

另鳳梨季將到，縣府將把獲得十大神農獎「阿美鳳梨」赴日行銷，並在山口縣超商上架行銷，翁章梁說，東京國際食品展是亞洲最具規模食品展，也是世界第三大國際專業食品展，過去嘉義縣農業水產品參展，曾獲上億訂單，疫情趨緩、國際市場商機復甦，縣府匯集具外銷實力農產及水產品介紹海外市場。

翁章梁與縣農會總幹事黃貞瑜及多位議員、參展業者，共同舉行啟動儀式，會場擺放各式各樣參展食品，包裝擺盤精美，讓人食指大動，會展期間縣府準備優鮮產品試吃活動，有烏魚子爆米花、果乾、鳳梨、虱目魚及休閒零食等產品。

日本東京國際食品展7至10日盛大開展，嘉義縣睽違4年，縣長翁章梁將親率8家嘉義優鮮業者參展行銷，上午翁章梁帶參展業者及來賓在縣府召開行前宣傳會。記者魯永明／攝影
日本東京國際食品展7至10日盛大開展，嘉義縣睽違4年，縣長翁章梁將親率8家嘉義優鮮業者參展行銷，上午翁章梁帶參展業者及來賓在縣府召開行前宣傳會。記者魯永明／攝影
日本東京國際食品展7至10日盛大開展，嘉義縣睽違4年，縣長翁章梁將親率8家嘉義優鮮業者參展行銷，上午翁章梁帶參展業者及來賓在縣府召開行前宣傳會。記者魯永明／攝影
日本東京國際食品展7至10日盛大開展，嘉義縣睽違4年，縣長翁章梁將親率8家嘉義優鮮業者參展行銷，上午翁章梁帶參展業者及來賓在縣府召開行前宣傳會。記者魯永明／攝影

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