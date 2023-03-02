存多少補助多少…18年最高54萬元 雲縣府鼓勵弱勢家庭開戶

衛生福利部開辦兒童與少年未來教育及發展帳戶，幫助經濟弱勢孩童存下第一桶金，雲林縣共有921名兒少符合資格，目前已有632名兒少申請參加，家長每年最高為兒少存入1萬5000元，政府即會存入同額款項，到18歲時最高累積54萬元；麥寮鄉公所榮獲開戶組第6名，縣長張麗善今天在主管會報時，頒發獎狀鼓勵。

張麗善表示，雲林縣配合衛生福利部推動兒童及少年未來教育與發展帳戶，共有921名兒少符合資格，其中632名兒少申請參加兒少教育發展帳戶，申請率68%、開戶率66%，分別排名全台第7名、第6名；麥寮鄉公所更榮獲全國開戶組第2組第6名，實屬不易。

社會處長林文志表示，2016年1月1日之後出生，且為低收、中低收入戶及長期安置兒少，家長可依經濟狀況每月固定幫兒少存入500元、1000元或1250元，衛福部將依1比1相對提撥金額，每年最高提撥1萬5000元，持續儲蓄到孩童年滿18歲，最高儲金可達54萬元。

社會處表示，盼所有符合開戶資格的家長們，踴躍參與兒少教育發展帳戶說明會，為孩子未來存下希望，作為未來高等教育、就業或創業基金，若符合資格條件，且想進一步了解有關兒少教育發展帳戶，可洽詢縣府社會處05-5522655，或撥打衛生福利部1957專線。