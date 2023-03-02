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只賣國外頂級客戶！「台糖綠蘋果」冠軍蘭花首度蘭展限量販售　

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
「台糖綠蘋果」是去年蘭展競賽的冠軍花，今年因適逢台糖77周年慶，特別於蘭展期間限量出售。圖／台糖提供
「台糖綠蘋果」是去年蘭展競賽的冠軍花，今年因適逢台糖77周年慶，特別於蘭展期間限量出售。圖／台糖提供

2023台灣國際蘭展３月4日將正式開放民眾參觀，台糖公司不僅參展、參賽，更於「市集館」推出去年得獎冠軍花「台糖綠蘋果」限量77盆，台糖表示，將出售給懂花、愛花的民眾，這是最可能將豔冠群芳，點睛滿堂的罕見蘭花親近帶走的機會，喜愛蝴蝶蘭的民眾千萬不要錯過。

台糖表示，「台糖綠蘋果」是台糖育種多年的新品種，花瓣呈現翠綠又帶有粉黃貴氣，觸感柔滑卻又厚實，並具有大白花的多花排列特性，完全跟市售的花卉迥異，一眼就可以看出其脫俗不凡的氣場，奪得去年蘭展競賽冠軍。

台糖指出，「台糖綠蘋果」僅於特殊場合見其芳蹤，從未在台南市場販售過，連政商名流想要一親芳澤，台糖也從未供應，因罕見、稀少，台糖只賣給國外VVIP等級的客戶，而今年適逢台糖77周年慶，所以特別在蘭展期間推出77盆，每盆用特惠價1000元，讓民眾有機會享受等同VVIP級數的貴氣與馥郁。

2023台灣國際蘭展的展期為3月4日至19日，台糖除拿出「綠蘋果」罕見的冠軍花之外，蘭展現場仍有眾多品種及花色的蝴蝶蘭盆花可供選購。

3月底前憑蘭展門票或票根至柳營尖山埤渡假村遊玩，可享門票半價（75元）優惠，用餐免收服務費，住宿更可享平日6折、假日8折優待，每房還加贈精緻蘭花禮盒1組。柳營尖山埤渡假村距離蘭展會場僅20分鐘路程，是順遊的好去處，民眾不妨來趟3月的蘭花傳奇之旅。

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