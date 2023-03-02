3096公里情定台西…國際學生來台當志工千里結緣成佳偶

「3096公里情定台西鄉…」2014年兩名來自馬來西亞和新加坡的大學生參加台灣國際志工營，巧緣分配到台西社區服務，兩個月相處，從工作中相知相惜更譜出戀情，離台前男生浪漫告白，回國後9年戀情彌深，決定互許終身，選擇重回台西拍婚紗並邀當年營隊長丁仁桐赴馬為他們福證，這樁異國志工情緣傳為佳話。

來自馬來西亞32歲的蔡秉其，如今已是一位財務分析師，和小他3歲來自新加坡的徐鳳璘， 9年前兩人讀大學畢業前夕，分別報名參加台灣國際志工營，兩人碰巧被分發在同一梯次，來到雲林台西鄉深入社區關懷偏鄉，訪視老人、彩繪社區、淨灘，每天朝夕相處，一起工作，服務老人，從中互享樂趣和默契，也感觸到彼此心底那份善良，相互珍惜。

兩個月相處下來，愛情逐漸萌芽，營隊結束前，蔡秉其不捨這份千里緣就此沈落台西大海，一天晚上，跑遍台西鄉各文具店買下所有蠟燭，在一個月明高掛，只聽見海濤聲的小村屋前，擺下燭光愛心，向徐鳳璘真情告白，映紅的玫瑰傾訴浪漫花語，感動了徐鳳璘，接受這份異鄉奇緣。

兩人從相識、相知、相愛，譜出異國戀情，愛情彌堅，決定今年5月21日結婚，執子之手共伴一生，想起台西小漁村的那份甜蜜，這對準新人上個月情人節，專程從馬來西亞飛度來台，請了台中市知名婚紗攝影師，重回初戀的台西，拍下他們曾經走過的每一步浪漫足跡。

台西故事館外的彩牆，還留下他們共同彩繪的圖畫，漁村那片熟悉的紅磚牆，還有堆滿蚵串的矮小屋簷，景物依舊，當年嬉笑的青春浮現眼前，處處是回憶處處是甜蜜，他們說，能回台西拍下他們初戀回憶，重溫舊夢實在太美了。

當年擔任導師營隊長的台西鄉藝術家丁仁桐說，國際志工營讓國外年輕學生深入台灣偏村，探索蔗民生活，盡管多數學生來自富足家庭，但他們肯吃苦、肯學習、奉獻的心，表現在志工的每一天，值得稱許。

丁仁桐說，大家離鄉背井到台灣相遇，像當兵一樣是緣份，彼此都很珍惜，有些學生回國後還會帶家人回來參觀他們學習成長的地方，但像蔡秉其、徐鳳璘，異國緣聚，結為夫妻倒是第一對，蔡秉其還幫他和老婆訂下機票，邀請務必參加他們婚禮，見證這段「3096公里情定台西」的奇遇佳緣。