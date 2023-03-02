注意！南鐵地下化這處平交道7日封閉施工 建議改道路線

台南市區鐵路地下化工程預定3月7日至22日封閉大同路一段141巷平交道進行施工，工期約2個星期，為減低封閉期間交通衝擊，已規畫改道動線並設置導引牌面疏導車流，建議用路人可依改道動線行駛，同時可收聽警廣掌握即時交通路況避開壅塞時段。

交通局規畫改道東往西，從府連路／慶東街、樹林街、再到光華街鐵路橋涵洞 ；或是走府連路、府連地下道；西往東，從 大同路樹林街到再到光華街鐵路橋涵洞；或是從大同路、府連路、府連地下道。

交通局長王銘德表示，大同路一段141巷現況多為當地居民進出，較少通過性車流因道路路幅有限，必須採全封閉方式進行施工，工區施作採兩階段施工，第一階段施作進行連續壁工項已於2020年12月1日至2021年5月30日施作完竣並開放通行。

近日從3月7日進行第二階段為擋土支撐、覆蓋版及管線保護工項，施工封閉約2個星期。平交道封閉期間將以周邊道路光華街鐵路橋下涵洞及府連地下道為改道路線，沿線將設置導引牌面，也會在平交道兩側封閉結點派出義交人員協助交通疏導。

交通局表示，為了有效因應各工區施工期間各項突發狀況，交通部鐵道局已建立緊急應變機制，並與台南市政府相關單位建立溝通平台，如遇任何緊急事件可立即處理。

除現場交管人員及相關改道牌面的引導外，交通局大台南智慧中心已將鄰近道路大同地下道、府連地下道及東門陸橋等重要路口納入密切監測，並將配合車流流量，及樣態機動調整路口紅綠燈時制，希望透過這些配套，盡量避免造成工區及臨近道路壅塞，後續將隨時檢視各項交維措施的情況進行調整，將施工所造成交通衝擊降至最低。