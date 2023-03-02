嘉市世賢路落葉景象唯美浪漫 苦了清潔隊每日清6噸落葉
嘉義市世賢路種植2千顆桃花心木形成綠蔭廊道，目前正值桃花心木落葉期，紅褐色落葉隨風落下，形成厚厚的落葉地毯，景象浪漫唯美，但每日落葉量高達6噸，為提昇用路人行車安全，嘉義市政府環境保護局派員加強清除外，並於行道樹多的主要聯外道路世賢路、大雅路、大同路等路段60處設置告示牌，提醒用路人觀賞美景之餘更要小心駕駛、減速慢行。
嘉義市環保局表示，桃花心木落葉期，落葉數量驚人，為確保市民的用路安全，調用6輛掃街車並加派人員，針對桃花心木路段加強頻率清掃維護。世賢路桃花心木總數約2千棵，樹木開始落葉後會萌發綠葉，落葉期每日清掃落葉量約6噸，較平時增加10倍，清潔隊針對落葉區加強清掃落葉，還是追不上落葉紛飛掉落的速度。
清潔隊表示，落葉的清理工作將會持續進行，並根據落葉的情況，採取不同的清掃方式，確保道路的清潔和安全。
嘉義市環保局提醒用路人注意安全，防止因落葉而引發交通事故。同時，也希望市民能夠體諒清潔隊員辛勞工作，不要亂丟垃圾，保持道路整潔。清潔隊員的辛勤付出，為市民的用路和生活帶來便利，呼籲市民要更加珍惜環境，一起維護好市容。
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