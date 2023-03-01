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光軌之間 替代役男台南東山活化閒置空間

中央社／ 台南1日電

內政部役政署長沈哲芳與台南市長黃偉哲，今晚聯袂出席東山區鐵道公園「光軌之間」237梯次社區營造替代役成果展，並肯定

活化閒置空間的鐵道公園上所呈現光雕裝置藝術。

台南市東山區社造替代役役男發揮所長，協助美化改造社區環境，今晚舉行「光軌之間」夜間光雕景點藝術成果發表暨落成典禮。這項景點改造先由231梯4位替代役男共同初步完成改造鐵道公園設施後；隨後由237梯次替代役男楊家為、朱傳義接續光雕裝置藝術設計與施作。

朱傳義為嘉義大學土木工程碩士、楊家為是倫敦大學建築碩士，兩人都是優秀台南子弟。黃偉哲肯定2人將過去曾是東山鄉民共同記憶的五分車鐵軌賦予重要意義，打造一個燈光美、氣氛佳的夜間光雕景點。也請2人未來無論是繼續攻讀博士班還是到外地，都要記得台南，尤其明年就是台南400年，會需要更多的創意，要幫台南想出更多的好點子。

對於2位替代役男運用自身專業，為當地營造一處悠閒散步、聯繫感情活動空間，讓大家看到不一樣的東山市區。沈哲芳也感謝台南市民政局及東山區公所，與役政署一起帶領役男服務鄉里、關懷社區，持續展現文化傳承與創新生命力。

「光軌之間」位於東山市區中心的鐵道公園，對於東山有著重要歷史地位，是早期鐵支路公園，原址為烏樹林線五分車糖運鐵道東山站，不僅為當時東山地區的重要樞紐，更是許多在地居民回憶。第1期「光軌之間」原設計全長200公尺，計畫經費共投入約新台幣45萬元；未來規劃2、3期施作範圍涵蓋周邊民生街、新東路、民有街，全長共700公尺長形區域，包含框架藝術燈、軌道燈與植栽照明。

役政署今天新聞稿表示，近年結合台北、台中、台南、嘉義及南投等縣市共同推動30多項計畫，帶領近600位具有醫療、護理、復健、營建、景觀、設計等專長役男投入關懷長者、活化社區空間改造。

替代役男

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