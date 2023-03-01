台南水情不容樂觀 黃偉哲：提早啟動節水1天可省3萬5千噸

南部地區近期降雨情形不佳，台南水情燈號自今天起轉為橙燈減量供水，今(1)日市政會議中由水利局呈報相關抗旱整備作為。市長黃偉哲表示，台南市水情不容樂觀，所幸市府也配合中央水利署、水資源局以及相關的單位提早因應，啟動相關的工業節水、回收水取用、再生水利用等抗旱措施，提早一天就可以多節省約3萬5000噸。

市府表示，中央預估曾文、烏山頭水庫至今年5月底，尚餘8700萬噸以上，南化水庫則有650萬噸以上蓄水量，南市府也依現行規定加強節水力道，但因為由於農業灌溉用水量龐大而且是必要的，大家仍然要共體時艱，一起努力來節約用水，另外也要積極的尋找調度更多水源，供應多種不同的用水需求。

在多省水的部分，南市府各局處都積極加強執行，包括使用回收水、關閉非急需或非必要用水等，廣場、戲水池停用水量每日65噸，運用回收水量每日約4800噸；本市工業區自主節水率超過10%，每日約6000噸、用水回收率達95%以上，每日1200噸。用水大戶預計減量供水，民生擴大夜間減壓供水(夜間10點至白天6點)，預計每日出水100萬噸以下。

在南科及經濟部工業區廠商自主節水及製程用水回收部分，南科園區自主節水整體9.3%，達節水7%目標，使用回收水總計約300CMD，111年12月導入永康再生水，112年1月台積電自建再生水廠開始供水，合計每日供應南科園區1.3萬CMD再生水。此外，經濟部工業區自主節水整體17.9%，達節水7%目標，使用回收水園區2月累積使用483噸。

在多找水源的部分，抗旱井已完成整備共每日3萬噸，支援工業及民生次級用水使用；本市代管6台及中央3台RO機組，每台設計量400CMD 9台共3600CMD，經盤點共計41家廠商有潛在取水需求，水利署預計3月初陸續啟動供水。建築工地抽水再利用，本市目前施工中大面積及深開挖工地共13處，預估每日可提供約1萬噸地下水可再利用。此外，至112年3月安平及永康水資中心可供應達1萬8000 噸再生水。