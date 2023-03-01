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農水署太窮…灌溉溝渠壞了沒人修 縣府籌錢修農水路

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
雲林縣斗南鎮農田灌溉溝渠損壞許久，農民自己疊沙包防止漏水。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗南鎮農田灌溉溝渠損壞許久，農民自己疊沙包防止漏水。記者黃于凡／攝影

雲林縣斗南鎮、崙背鄉等地農水路破損，縣府自籌868萬元改善，改善斗南鎮小東重畫區、南勢重畫區及崙背農地重畫區等地道路鋪面及溝渠；縣長張麗善今天到場會勘，承諾還農民一條安全的路，農路改善將分為三階段，影響安全先做，破損堪用次之，美觀最後再做，會在任內完成承諾。

地政處科長李政隆說，農路是地方公所管轄，但因地方公所經費拮据，由縣府挹注經費助修路；水路是農田水利署管轄，但自從農田水利署收歸中央後，地方經費拮据，沒錢能修灌溉溝渠，縣長張麗善勤政愛民，決定既然要做農路，就把水路一併完成，所以自籌經費整修3處農水路。

農民今天反映，灌溉溝渠已經垮一年多了，只能自己先拿沙包擋水，一管水流到田裡只剩半管，一直流到外面都沒水了，最後水流量剩很少，跟農田水利署反映都沒用，農民真的很可憐，水溝壞這麼久都沒人幫忙修理，最後是議員簡慈坊去向縣長爭取，今天終於到農地會勘。

張麗善說，這些農路已嚴重龜裂破損，造成農民安全之虞，將改善路面及溝渠。斗南鎮小東農地重畫區1969年重畫完竣，面積481公頃，將改善小東農地重畫區新庄小段530、552地號，路面長度170公尺、寬4.5至5.5公尺，溝渠長度330公尺，經費380萬元。

張麗善說，斗南鎮南勢農地重畫區1966年重畫完竣，面積443公頃，將改善南勢農地重畫區林子段1861、1652地號，路面長度470公尺、寬4.5至6公尺，經費230萬元。

張麗善也說，崙背農地重畫區1992年重畫完竣，面積317公頃，將改善崙背農地重畫區東西幹路，改善長度780公尺、寬約6公尺，經費257萬元，改為U型溝可順勢增寬路面，會避開農忙時間施作。

雲林縣長張麗善（中）今天到斗南、崙背等地會勘農水路受損狀況。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（中）今天到斗南、崙背等地會勘農水路受損狀況。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（前排右二）今天到斗南、崙背等地會勘農水路受損狀況。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（前排右二）今天到斗南、崙背等地會勘農水路受損狀況。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（中）今天到斗南、崙背等地會勘農水路受損狀況。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（中）今天到斗南、崙背等地會勘農水路受損狀況。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（右四）今天到斗南、崙背等地會勘農水路受損狀況。記者黃于凡／攝影
雲林縣長張麗善（右四）今天到斗南、崙背等地會勘農水路受損狀況。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗南鎮農田灌溉溝渠損壞許久，農民自己疊沙包防止漏水。記者黃于凡／攝影
雲林縣斗南鎮農田灌溉溝渠損壞許久，農民自己疊沙包防止漏水。記者黃于凡／攝影

重畫區 農地 張麗善

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