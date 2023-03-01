快訊

載運500公斤黃金被劫機？「少年股神」神隱逃亡海外遭通緝

高虹安點名涉及新竹棒球場缺失 內政部次長吳堂安回應

快樂出遊卻染疫…建中畢旅一班32人近半「快篩陽」 校方證實了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

推八田與一繪本故事屋 隆田Cha Cha園區周六起開跑

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市隆田Cha Cha園區與烏山頭水庫，將於3月4日至8月間，安排每周六輪流在園區與水庫，推八田與一繪本故事屋，感念其對嘉南平原供灌重大貢獻。圖／隆田Cha Cha園區提供
台南市隆田Cha Cha園區與烏山頭水庫，將於3月4日至8月間，安排每周六輪流在園區與水庫，推八田與一繪本故事屋，感念其對嘉南平原供灌重大貢獻。圖／隆田Cha Cha園區提供

台南市隆田Cha Cha園區與烏山頭水庫為紀念「烏山頭水庫之父」八田與一技師，將於3月4日至8月間，安排每周六輪流在園區與水庫，推八田與一繪本故事屋，感念其對嘉南平原供灌重大貢獻。

每年5月8日是八田與一技師紀念日，隆田Cha Cha文資教育園區與烏山頭水庫這次攜手推出八田與一繪本故事屋活動，透過戲劇、說書等方式由專業說故事老師演繹八田與一建設水庫過程，隆田Cha Cha文資教育園區說，每周故事主題，除烏山頭水庫，也涵蓋生態、食農、歷史等領域，以創新有趣說故事模式，讓民眾認識八田與一及台灣農業發展歷史，也為迎接八田與一紀念日熱身準備，自3月至8月每周六於兩大園區輪流辦理。

本次活動與透南風工作室、葫蘆巷讀冊協會合作辦理，青林國際出版公司與嘉南國小也提供繪本無償授權，活動自3月起單周於Cha Cha園區舉辦，雙周於烏山頭水庫舉辦，首場4日於Cha Cha園區開跑，歡迎民眾聽完故事後搭乘烏隆線接駁巴士，往返兩大園區參觀遊玩，而每個場次皆準備有獎徵答，詳細內容請參考隆田文資教育園區官網

文化局代理局長陳修程表示，有民眾在聽完故事後購買書籍給小孩閱讀，也有許多民眾詢問要求加開場次，而今年度在八田與一紀念日來臨前，園區攜手與烏山頭水庫持續舉辦有意義教育推廣活動。

烏山頭水庫 八田與一 文化局

延伸閱讀

故宮南院園區新景觀橋完工 公開徵求命名網取「宋慧橋」

永和樂活共生實驗基地月底走入歷史 在地居民難過不捨

新北「繪眼識地球」環境教育創作 即日起開放大小朋友報名

城鄉孩子閱讀福利無差距 恆春社福館繪本共讀樂無窮

相關新聞

挑戰公權力被拖吊不怕？ 台南「傳奇抗議車」又回來了

台南市中西區府前路台灣銀行前，長期佔用路邊停車格的「傳奇抗議」車輛，今天上午再度出現，交通局下午會同警方強制拖吊移置。交...

農水署太窮…灌溉溝渠壞了沒人修 縣府籌錢修農水路

雲林縣斗南鎮、崙背鄉等地農水路破損，縣府自籌868萬元改善，改善斗南鎮小東重畫區、南勢重畫區及崙背農地重畫區等地道路鋪面...

推八田與一繪本故事屋 隆田Cha Cha園區周六起開跑

台南市隆田Cha Cha園區與烏山頭水庫為紀念「烏山頭水庫之父」八田與一技師，將於3月4日至8月間，安排每周六輪流在園區...

惟仕同濟會送科技跑鞋 弱勢家庭鞋海中試穿幸福洋溢

惟仕同濟會今天贈送市價50萬元鞋帽給雲林家扶中心，弱勢家庭在一片鞋海中挑選合適尺寸、樣式，同濟會台灣總會中A區總召盧憶順...

台南產官研合作 攜手推動國產水果內外銷新策略

台南芒果花盛開，若無氣候異常，預計今年將可迎來芒果豐收。南瀛農場公司總經理余清永今日與深耕在地的企業「茶的魔手」創辦人王...

濃霧及汙染南移空品紅色警示 南市啟動跨局處空品應變

今天西半部風速微弱，汙染物無法有效擴散，台南市空氣品質不佳，上午新營、台南測站都達到紅色提醒等級 ，環保局表示，明天仍有...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦