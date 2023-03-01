推八田與一繪本故事屋 隆田Cha Cha園區周六起開跑

台南市隆田Cha Cha園區與烏山頭水庫為紀念「烏山頭水庫之父」八田與一技師，將於3月4日至8月間，安排每周六輪流在園區與水庫，推八田與一繪本故事屋，感念其對嘉南平原供灌重大貢獻。

每年5月8日是八田與一技師紀念日，隆田Cha Cha文資教育園區與烏山頭水庫這次攜手推出八田與一繪本故事屋活動，透過戲劇、說書等方式由專業說故事老師演繹八田與一建設水庫過程，隆田Cha Cha文資教育園區說，每周故事主題，除烏山頭水庫，也涵蓋生態、食農、歷史等領域，以創新有趣說故事模式，讓民眾認識八田與一及台灣農業發展歷史，也為迎接八田與一紀念日熱身準備，自3月至8月每周六於兩大園區輪流辦理。

本次活動與透南風工作室、葫蘆巷讀冊協會合作辦理，青林國際出版公司與嘉南國小也提供繪本無償授權，活動自3月起單周於Cha Cha園區舉辦，雙周於烏山頭水庫舉辦，首場4日於Cha Cha園區開跑，歡迎民眾聽完故事後搭乘烏隆線接駁巴士，往返兩大園區參觀遊玩，而每個場次皆準備有獎徵答，詳細內容請參考隆田文資教育園區官網。

文化局代理局長陳修程表示，有民眾在聽完故事後購買書籍給小孩閱讀，也有許多民眾詢問要求加開場次，而今年度在八田與一紀念日來臨前，園區攜手與烏山頭水庫持續舉辦有意義教育推廣活動。