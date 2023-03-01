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惟仕同濟會送科技跑鞋 弱勢家庭鞋海中試穿幸福洋溢

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導
台中市惟仕同濟會捐贈雲林家扶中心約50萬元的跑鞋與排汗除臭帽。圖／雲林家扶中心提供
台中市惟仕同濟會捐贈雲林家扶中心約50萬元的跑鞋與排汗除臭帽。圖／雲林家扶中心提供

惟仕同濟會今天贈送市價50萬元鞋帽給雲林家扶中心，弱勢家庭在一片鞋海中挑選合適尺寸、樣式，同濟會台灣總會中A區總召盧憶順蹲下為老嫗試穿，協助她及2名孫子挑選腳型合適，舒服又輕快的鞋子；老嫗笑說，鞋子穿起來沒重量，就像是為她量身打造。

同濟會台灣總會中A區主席楊裕進說，以往捐贈物資以兒童為主，卻常常忽略家長需求，家長們為了經濟在外奔波，絕對值得穿上雲端科技跑鞋，所以今天特別為家長帶來大尺寸鞋子，也有家扶中心高中生到大專生的尺碼。

高姓老翁驚呼，第一次看見這麼多鞋子，有點頭昏眼花，不知道要選哪雙。高姓老翁最後在同濟會成員協助下，挑選了灰白色球鞋，同濟總會中A區總召盧憶順親自為他穿上鞋子，高姓老翁臉上洋溢幸福，盧憶順也順道為高姓老翁家中2名高中生挑選合適跑鞋。

羅姓婦人一眼相中亮麗橘色跑鞋，李立即決定試穿，羅姓婦人說，完全感覺不到鞋子重量，穿起來輕鬆自在，就像是為自己量身訂做一樣。同濟會雲林區主席王清鈺與北港會長李幸佶稱讚羅姓婦人風趣，也協助她為2名孫子挑選科技跑鞋與帽子。

台中市惟仕同濟會長陳明宗說，瑞士雲端科技慢跑鞋主要外銷歐洲，聽聞要捐給社福單位雲林家扶中心，立即答應捐出300雙，感謝楊裕進協助與台中鞋美工業支持；另，上昱大興也準備150頂帽子，兼具吸濕排汗及除臭功能，送給家扶中心親子。

雲林家扶中心致贈感謝狀給同濟會台灣總會中A區、台中市惟仕同濟會、台中鞋美工業、上昱大興公司等；督導王耀慶說，鞋子、帽子市價約50萬元，感謝社會大眾熱心捐贈，讓弱勢家庭穿新鞋、戴新帽，在受助同時，也更積極脫貧迎向未來。

雲林家扶中心家長們挑選台中市惟仕同濟會帶來的科技跑鞋。圖／雲林家扶中心提供
雲林家扶中心家長們挑選台中市惟仕同濟會帶來的科技跑鞋。圖／雲林家扶中心提供
雲林家扶中心家長為孩子挑選合適尺寸鞋子。圖／雲林家扶中心提供
雲林家扶中心家長為孩子挑選合適尺寸鞋子。圖／雲林家扶中心提供
同濟會總召盧憶順（前排右）為雲林家扶中心家長試穿跑鞋。圖／雲林家扶中心提供
同濟會總召盧憶順（前排右）為雲林家扶中心家長試穿跑鞋。圖／雲林家扶中心提供

家扶中心 雲林

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