台南產官研合作 攜手推動國產水果內外銷新策略

台南芒果花盛開，若無氣候異常，預計今年將可迎來芒果豐收。南瀛農場公司總經理余清永今日與深耕在地的企業「茶的魔手」創辦人王賢明共商，希望結合水果與飲品，開創更廣銷路，並希望透過茶的魔手在日本的據點，拓展日本銷售管道，攜手為農民創造更多收入。

余清永表示，台灣農業的生產與改良技術早已聞名國際，品質與產量指標上更獲得世界肯定的頂尖水準，而台南芒果在外銷水果中更是遠近馳名，尤其在日本、 韓國的市場早已建立良好口碑，深具國際競爭力；今年台南地區降雨少、芒果花盛開，如無氣候異常，將可大豐收，因此邀請在地手搖飲龍頭品牌「茶之魔手」董事長王賢明及「茶業改良場」共同討論行銷方式，以便開創更多銷售方式及管道，協助農民拓展出路。

王賢明說，茶的魔手是手搖飲界中唯一擁有自有茶園及4座茶廠的指標性業者，先前北茶產量過剩面臨滯銷時，曾協助農糧署收購茶菁，解決及改善茶農生計問題；魔手先前也已進軍日本，在東京澀谷成立第一間海外直營門市，在日本有多元的合作管道，因此，將著手與日本當地相關合作企業洽談，協助擴展台灣水果及果乾在日本的銷售通路，藉此提升外銷產量，也可保障及改善農民生活。