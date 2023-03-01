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台南產官研合作 攜手推動國產水果內外銷新策略

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
芒果花盛開，預估今年芒果將大豐收，南瀛農場公司總經理余清永與茶的魔手董事長王賢明討論合作事宜。圖／茶的魔手提供
芒果花盛開，預估今年芒果將大豐收，南瀛農場公司總經理余清永與茶的魔手董事長王賢明討論合作事宜。圖／茶的魔手提供

台南芒果花盛開，若無氣候異常，預計今年將可迎來芒果豐收。南瀛農場公司總經理余清永今日與深耕在地的企業「茶的魔手」創辦人王賢明共商，希望結合水果與飲品，開創更廣銷路，並希望透過茶的魔手在日本的據點，拓展日本銷售管道，攜手為農民創造更多收入。

余清永表示，台灣農業的生產與改良技術早已聞名國際，品質與產量指標上更獲得世界肯定的頂尖水準，而台南芒果在外銷水果中更是遠近馳名，尤其在日本、 韓國的市場早已建立良好口碑，深具國際競爭力；今年台南地區降雨少、芒果花盛開，如無氣候異常，將可大豐收，因此邀請在地手搖飲龍頭品牌「茶之魔手」董事長王賢明及「茶業改良場」共同討論行銷方式，以便開創更多銷售方式及管道，協助農民拓展出路。

王賢明說，茶的魔手是手搖飲界中唯一擁有自有茶園及4座茶廠的指標性業者，先前北茶產量過剩面臨滯銷時，曾協助農糧署收購茶菁，解決及改善茶農生計問題；魔手先前也已進軍日本，在東京澀谷成立第一間海外直營門市，在日本有多元的合作管道，因此，將著手與日本當地相關合作企業洽談，協助擴展台灣水果及果乾在日本的銷售通路，藉此提升外銷產量，也可保障及改善農民生活。

王賢明更邀請「茶業改良場」專業人員做跨產業技術討論「即飲蔬果粉」的合作可能性，他說，此技術是茶改場藉由茶粉加工的原理改良研發，透過此核心技術，除可保持水果的營養價值外，更能保有其原鮮艷色澤；希望透過此技術將新鮮水果轉製為天然水果粉，不僅容易保存，再加上加水沖泡就可飲用的便利性，可大幅改善鮮果保存不易及季節生產問題，有效延長農產品的生命周期，提升經濟價值。未來也會透過此技術研發相關果茶類飲品在市面上販售及推廣，讓消費者不受季節限制也能喝到各式各樣的水果飲品，並嘉惠在地農民。

台南芒果花盛開，預估今年芒果將大豐收。圖／茶的魔手提供
台南芒果花盛開，預估今年芒果將大豐收。圖／茶的魔手提供

日本 農民 芒果

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