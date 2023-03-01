濃霧及汙染南移空品紅色警示 南市啟動跨局處空品應變

今天西半部風速微弱，汙染物無法有效擴散，台南市空氣品質不佳，上午新營、台南測站都達到紅色提醒等級 ，環保局表示，明天仍有境外汙染物移入，後天3月3日空氣品質才會轉好，市府會視情況啟動各項應變措施，減緩空品惡化，提醒市民朋友空品不理想時，外出請配戴口罩，做好自我防護。

今早立即採取空品應變措施，包含要求轄內前60大工廠減少汙染物排放、70處大型營建工地加強工區灑水及物料加蓋、56條車流量大易產生揚塵的道路洗街共271.3公里、執行UAV露天燃燒查核110公頃。相關局處也同步通知1227家寺廟香支及紙錢減量，並計有吹葉機約70台暫停使用，以減少揚塵。這些措施預估可削減總懸浮微粒約1990公斤、懸浮微粒（PM10）約400公斤。

台南市環保局表示，冬末春初的季節型態，西半部風速微弱、大氣層穩定的情況下易起霧，造成能見度降低，也使得汙染物無法有效擴散，導致中南部滯留大量汙染物。

清明節將至，燃燒紙錢將增多，環保局請大眾支持響應紙錢集中燒政策，南市設有全台首座淨圓滿紙錢專爐，所燒化的紙錢可削減99%以上的粒狀汙染物。民眾也可以響應「以功代金」，將購買紙錢的費用轉為捐獻的功德，臺南市與8間社福團體合作，近5年累積善款已達1300餘萬元，誠意不減又能兼顧環保並實踐愛心，一舉多得。