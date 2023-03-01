產期到6月 台南將軍農會「紅將軍綠蘆筍」上市

台南市將軍區農會｢紅將軍綠蘆筍」自有品牌上市，每公斤拍賣價在200元以上，產量與價格跟往年同期差不多，農會說，產期可至6月左右，消費者可把握此時，品嘗色澤翠綠、嫩莖飽滿將軍高品質綠蘆筍。

將軍農會推廣蘆筍有成，多年前以「紅將軍」自有品牌在市場打響知名度，露天與溫室栽種都有，採產銷履歷掌握品質，更有部分青農投入，與農會合作採契作方式，除直銷愛買量販店、裕毛屋超市，也供貨點水樓知名餐館。將軍農會研發推出的蘆筍茶包與蘆筍香鬆，在市場詢問度高。

近日綠蘆筍陸續上市，台南市政府農業局上午開記者會宣傳，農務科長許文耀、將軍農會總幹事林彥良、農會推廣部主任黃世昌等人出席，現場準備綠蘆筍料理，有蘆萃捲餅及五行鮮蔬，利用綠蘆筍風味清爽、脆甜，以及纖維細緻特點來做料理。

將軍農會表示，蘆筍不僅營養豐富、熱量低，是近年來新興「輕食主義」最佳食材，農會「紅將軍」蘆筍具生產追溯，產品安全無虞，目前每公斤拍賣價約200至220元間，部分高品質甚至達400元，與去年同期差不多，每年春季上市，產期約到6月，常供不應求，消費者可把握選購，下月還安排有另波行銷活動。