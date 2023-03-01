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挑戰公權力被拖吊不怕？ 台南「傳奇抗議車」又回來了
台南市中西區府前路台灣銀行前，長期佔用路邊停車格的「傳奇抗議」車輛，今天上午再度出現，交通局下午會同警方強制拖吊移置。交通局表示，早上8點多停車收費員發現，因之前有請巡查人員發現類似車輛就要通報，今年1月及2月加上今天已是第3度移置。
交通局說，經過與法制單位共同研議後，因為屬於累犯車輛，不斷地針對自制條例所公布限制行為去挑戰規範，未來會逐步縮短改善期，之前有給了1至3天改善期，今天就縮短2小時，限期改善時間會逐漸縮短。
交通局是依據台南市政府廣告物自治條例中，「遊動廣告」規範限制停放的時間和路段停放，且車身用框加附加廣告物的行為，也在禁止的樣態；目前尚未對車主的行為處以罰金，不過要繳交移置費和保管費，並且現場拆除框架和廣告物才可以離場。
昨日深夜再度出現，引起網路社群熱議稱「那個傳奇又回來了」，面對車主挑戰公權力？交通局立即前往貼上公告，否則將依法強制拖吊。
南市中西區府前路台灣銀行前，長期佔用路邊停車格的「傳奇抗議」車輛，4年約花71萬元正常繳停車費，但熱區車位長期遭佔用，民眾洽公停車不便，雖有人同情限期，也有人認為車主影響別人停車權益，交通局與法制處研商後，這些加裝「框架」的車輛，補充公告納入遊動廣告，依違反遊動廣告物相關規定，依法強制移置。
市民多支持市府拿出公權力，交通局在今年1月18日依法強制拖吊6輛車，但2月初再出現，交通局限期改善在2月3日移置，但今天上午發現，下午1點半就會同警方移置，未來會祭出更強力的處分，縮短改善期一旦違規就能以最快時間內拖吊移置。
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