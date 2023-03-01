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故宮南院園區新景觀橋完工 公開徵求命名網取「宋慧橋」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
故宮南院新成員景觀橋即將和大家見面！新景觀橋蜿蜒跨越「至德湖」水面，提供從北側入園遊客，免去日曬雨淋，輕鬆走到博物館，公開徵求命名。圖／故宮南院提供
故宮南院新成員景觀橋即將和大家見面！新景觀橋蜿蜒跨越「至德湖」水面，提供從北側入園遊客，免去日曬雨淋，輕鬆走到博物館，公開徵求命名。圖／故宮南院提供

嘉義縣故宮南院升級2.0共3項公共工程，去年陸續啟動，包括新建「國寶館」，跨越人工湖景觀橋，以及糖鐵五分車月台車站，景觀橋上月底完工，橋名除院方取名的「鄒橋」、「至明橋」、「覽月橋」，公開徵求命名，投稿或票選，有機會把故宮精品好禮帶回家！

故宮南院新成員景觀橋即將和大家見面！新景觀橋蜿蜒跨越「至德湖」水面，提供從北側入園遊客，免去日曬雨淋，輕鬆走到博物館，除橋名「鄒橋」、「至明橋」、「覽月橋」，院方開放景觀橋命名，228連假前發布命名徵集活動，臉書出現「值得一橋」、「邊走邊橋」、「宋慧橋」等有趣名稱，短短幾天收到60幾件命名投稿。

故宮南院說，景觀橋全長80公尺，從北側停車場跨越人工湖，連接博物館北側入口，總經費500多萬元，這座地景藝術橋出自名建築師廖偉立設計，不只是橋，是建築、景觀、裝置、雕刻，也是地景圖騰，完工啟用，遊客入館更近更方便，不必再走遠路，忍受日曬雨淋。

命名活動分兩階段進行：第一階段名稱募集，蒐集民眾創意名稱投稿，主辦單位精選7個最有創意名稱進入第二階段投票，南院提供名字也將參與投票。第二階段線上投票，7日開放投票在官網票選名稱，獲最高票者得到最佳人氣獎，院方提供3個名稱不參加最佳人氣獎票選，投票完成參加第二階段抽獎。募集時間到5日深夜11點59分。

活動獎品：觀音淨水75%酒精潔淨液5名；SATUR故宮聯名柚花濾掛式咖啡2名；翠玉白菜鑰匙圈1名；百卉含英－故宮院藏花卉畫萬用週誌手帳綠1名，中獎名單16日公布故宮南院粉絲專頁。

故宮南院新成員景觀橋即將和大家見面！新景觀橋蜿蜒跨越「至德湖」水面，提供從北側入園遊客，免去日曬雨淋，輕鬆走到博物館，公開徵求命名。圖／故宮南院提供
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故宮南院新成員景觀橋即將和大家見面！新景觀橋蜿蜒跨越「至德湖」水面，提供從北側入園遊客，免去日曬雨淋，輕鬆走到博物館，公開徵求命名。圖／故宮南院提供
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故宮南院新成員景觀橋即將和大家見面！新景觀橋蜿蜒跨越「至德湖」水面，提供從北側入園遊客，免去日曬雨淋，輕鬆走到博物館，公開徵求命名。圖／故宮南院提供
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