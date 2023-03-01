大台南公車故事館開館 申請搭公車體驗遊台南有補助
位於麻豆轉運站2樓的「大台南公車故事館」今天重新開館，館內收藏實物展品介紹台南公車的歷史與演進，更趁勢推出公車體驗乘車活動。
市長黃偉哲重視麻豆轉運站的交通機能，是結合國道客運和幹支線公車的轉乘站，近年也陸續開通橘9、橘13等，都是從麻豆出發、行駛高快速公路的公車路線，轉運中心的地位已然成型。
交通局長王銘德表示，10年來推動公車捷運化改革過程中，有許多創新和改變，也汰換許多昔日的設備，特別利用麻豆轉運站２樓的空間開設「大台南公車故事館」，展示台南地區公車發展的歷程，其中「鎮館之寶」是全台唯一整座舊式公車運轉台的實品，此外也和民間團體合作，蒐羅昔日公車座椅、候車長凳、車票、時刻表、票剪、下車鈴、站牌及行先板（路線牌）等珍貴蒐藏。
王銘德指出，故事館重新開館也有新亮點，在館內地面推出台南1980年代初期的公車路線大地圖，在地圖上陳列從台南各地蒐集的舊式站牌，歡迎大家前往探索每支站牌別具歷史意義的小故事。大台南公車故事館去年因疫情暫停開放，此次委由新策展團隊營運重新開館，有專人駐館導覽解說。
搭上疫後旅遊風潮，推出「大台南公車體驗乘車活動」，凡設籍台南市之各級學校、幼兒園等，依本次活動簡章規定規畫搭公車遊台南的行程，可申請補助2500至3500元，並致贈精美公車風景明信片，讓大家寄出行程路上滿滿的回憶！
公共運輸處長吳俁之說，大台南公車故事館開放時間為每周三至日上午9點至12點、下午1點至6點（周一、二休館），開幕期間現場打卡將致䁬精美小禮！體驗乘車活動報名期間自即日起至6月30日止，依報名順序共補助60場，額滿為止。活動規定詳請可上大台南公車網站查閱或臉書搜尋「大台南公車故事館」報名參加。
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