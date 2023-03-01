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致詞時有人OHCA倒下 縣長張麗善跪地CPR救農民一命

聯合報／ 記者黃于凡蔡維斌／雲林即時報導
致詞時有人OHCA倒下，縣長張麗善跪地CPR救農民一命。圖／雲林縣政府提供
致詞時有人OHCA倒下，縣長張麗善跪地CPR救農民一命。圖／雲林縣政府提供

雲林縣元長農會今天開會員代表大會，縣長張麗善在會後餐敘到場致意，致詞時突然有名72歲李姓農民倒下，失去呼吸心跳、身體冰冷，張麗善立即施作CPR心肺復甦術，持續十多分鐘直到救護車抵達，李姓農民送醫後救回一命，恢復生命徵象。

元長農會今天齊聚上百名農會代表、農會全體員工、鄉民代表、村長、議員，討論推廣農會業務事項，會後餐敘時縣長張麗善到場致意，致詞時突然台下有一人倒下，張麗善立刻向前查看，發現倒下的老翁已經沒有呼吸心跳，張縣長即刻對老翁施作心肺復甦術。

議員蔡明水說，李姓農民是元長農會的農事小組長，今年72歲，當時查看李姓農民狀況，發現他的身體已經冰冷且沒有脈搏，但張麗善見狀仍第一時間跪在地上，為李姓農民施作CPR，一直持續到救護車到場，約有十多分鐘都沒停止。

雲林縣政府表示，救護車到場後接手搶救，送往北港媽祖醫院急救，李姓農民在眾人合力之下，已經恢復生命徵象，張麗善緊接著趕行程未能陪同到院，但仍心繫李姓農民生命健康，特別致電到醫院關心他的狀況。

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