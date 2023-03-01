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東京國際食品展「嘉市館」12超強業者 黃敏惠將率隊

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府將率12家業者，參加東京國際食品展。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府將率12家業者，參加東京國際食品展。記者林伯驊／攝影

嘉義市長黃敏惠上一任至今，僅出國參訪1次，疫情逐漸解封之際，將率領入選「嘉市好店」的12家業者，參加7日到10日的東京國際食品展，幸福嘉義米也首度在國際展場亮相。

黃敏惠說，與國際接軌是要做的挑戰；業者認為，市府若協助洽談通路商，讓嘉義許多好產品一同曝光， 影響力更大。

市府指出，東京國際食品展的嘉義市館，林聰明沙鍋魚頭帶聰明拌麵、精釀啤酒、聰明魚鬆、聰明醬；阿潘肉包澤帶蛋黃酥、鳳凰酥；奮起福米餅有小包裝的阿里山紅茶拿鐵夾心米餅、阿里山特濃米奶茶、全新口味櫻花米磚；蕊杜巧克力帶甜鹹口感的烏魚子巧克力。

「疫情真的要解封，我們要出發了！」黃敏惠與12家業者一同亮相，她說，做好防疫後就是紓困，再來數位、設計的轉型，把產品內容不斷提升，且去年營利事業銷售額達2776億4669萬1000元，可見潛力無窮，會行銷嘉義，帶「嘉義隊」面對世界考驗，不斷創新，讓國際一起看到台灣嘉義。

奮起福米餅負責人陳岱聲說，經過輔導設計縮小的盒裝，並以常溫、耐久產品攻外銷，疫情期間電子商務有逐漸起色，現希望通路上獲市府協助，因先前在連鎖百貨設櫃2年，櫃位租金和人事成本花費100多萬，小單位單打獨鬥利潤不高，盼市府集合嘉義業者、組成品牌。

蕊杜巧克力負責人黃盈傑說，巧克力必須冷凍空運，運輸成本高，持續尋求合作廠商，目前透過烏魚子巧克力鹹甜口味，有望打通日本市場。

阿潘肉包業者潘韋誠說，帶蛋黃酥、鳳凰酥到日本，較像日本職人精神的糕點，目前有望鳳凰酥銷往亞洲地區，肉包需解決冷凍配送問題；希望市府協助符合食品外銷的國際標準，且業者大多專注生產，要靠市府洽談通路商，讓業者集體曝光。

據了解，黃敏惠會出席台灣館開幕活動，赴日期間還安排拜訪東京近郊埼玉縣日高市、飯能市，為嘉市爭取更多合作機會。

嘉義市長黃敏惠本月將率12家業者，參加東京國際食品展。記者林伯驊／攝影
嘉義市長黃敏惠本月將率12家業者，參加東京國際食品展。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府將率團參加東京國際食品展。圖為參展的阿潘肉包業者潘韋誠。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府將率團參加東京國際食品展。圖為參展的阿潘肉包業者潘韋誠。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府將率12家業者，參加東京國際食品展。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府將率12家業者，參加東京國際食品展。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府將率團參加東京國際食品展。圖為參展的林聰明砂鍋魚頭。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府將率團參加東京國際食品展。圖為參展的林聰明砂鍋魚頭。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府將率團參加東京國際食品展。圖為參展的蕊杜巧克力業者黃盈傑。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府將率團參加東京國際食品展。圖為參展的蕊杜巧克力業者黃盈傑。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府將率團參加東京國際食品展。圖為參展的阿久師副總經理李玉蘭。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府將率團參加東京國際食品展。圖為參展的阿久師副總經理李玉蘭。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府將率團參加東京國際食品展。圖為參展的林聰明砂鍋魚頭執行長林佳慧。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府將率團參加東京國際食品展。圖為參展的林聰明砂鍋魚頭執行長林佳慧。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府將率12家業者，參加東京國際食品展。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府將率12家業者，參加東京國際食品展。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府將率團參加東京國際食品展。圖為參展的斐園茶坊。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府將率團參加東京國際食品展。圖為參展的斐園茶坊。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府將率團參加東京國際食品展。圖為參展的奮起福米餅負責人陳岱聲。記者林伯驊／攝影
嘉義市政府將率團參加東京國際食品展。圖為參展的奮起福米餅負責人陳岱聲。記者林伯驊／攝影

嘉義 黃敏惠

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