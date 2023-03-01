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台灣鋼鐵足球隊3連霸獻獎盃 黃偉哲：期培養台灣梅西
台灣鋼鐵足球隊成立4年，全國聯賽連續3年奪冠，今天向市長黃偉哲獻獎盃，台鋼集團會長謝裕民期許，出戰亞洲足球俱樂部賽事能有好成績，也希望未來台灣能成立職業足球聯盟。黃偉哲也希望透過足球運動的推動，培養台灣的梅西，在足壇發光發熱。
台灣鋼鐵集團於2019年投入足球運動，成立台鋼足球隊，首要目標是在競技場上成為領頭羊，也希望藉由運動球隊，與城市觀光結合，打造出運動文化的城市認同感，成立4年來已連續拿下全國聯賽3連霸。
黃偉哲表示，足球是全世界最夯的運動，能否培養出梅西，有賴企業支持，目前世界足球強國許多是第3世界國家，也因為足球讓這些國家發光發熱。他說，台灣鋼鐵足球隊的努力，連續在全國聯賽拿冠軍，打出一片江山，期待今年在亞洲足球俱樂部大賽能有好成績。
台鋼集團大家長謝裕民說，希望藉由運動來結合城市觀光，盡企業的責任，該集團除投入足球，也投入籃球、棒球，並且有好的成績，是堅持也希望在南部掀起熱潮。足球賽季就要登場，台鋼足球隊也要開始訓練，為新賽季備戰，新的球季，台鋼足球隊的口號是「4 the glory，4Taiwan」。
台灣鋼鐵足球隊總領隊劉福財表示，推動足球運動上有3個目標，包含足球運動向下扎根、爭取2023足球聯賽4連霸，以及今年參加亞洲俱樂部足球賽有好成績。
全國足球協會會長王麟祥說，台灣鋼鐵足球隊在台灣甲組足球聯賽連3年奪冠，顯示不論是在運動或心理層面都更上層樓，期待更多新血注入，陸續有企業足球隊成立，未來台灣也有足球職業聯賽。
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