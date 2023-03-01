台南古都馬爆量增4千人 周日2萬人開跑賞古城風光

台南古都國際半程馬拉松，將於周日3月5日登場，共有近2萬名跑者報名，較去年增加4千多人，其中包含295名來自39國的外籍選手，精彩可期。市長黃偉哲今天在賽前記者會表示，古都馬路線經精心規畫，讓參賽跑者能夠飽覽古城風光；今年最特別的是有專人配速、帶跑，讓參賽者順利完成半馬。

黃偉哲表示，南市有兩大馬拉松，一個是歷史最悠久的曾文水庫馬拉松，另一個有著古蹟風光與府城美食而享有盛名的古都馬拉松。他特別感謝台灣港務公司開放安平港區周遭路線，讓跑者能夠欣賞港區的風光，此外也感謝台南市體育總會、贊助廠商、志工團隊以及所有市民的支持，才能成就這場獨特的馬拉松。

台南古都馬貼心規畫陪跑員列車、豐盛美食補給、專業救護團隊、熱情加油團，17.5公里處還設有美食大道，提供烤雞、豬腳、古早味蛋糕、虱目魚丸、蜂蜜滷味、仙草蜜及現打果汁等多樣特色美食小吃，為跑者補充能量。

110年全國運動會馬拉松金牌選手吳睿恩分享自己的訓練計畫，建議跑友在訓練計畫及休息間要取得平衡，並在沒有運動傷害的前提下持續自我訓練，跑步將能漸入佳境。

本屆古都馬與摩曼頓Momentum合作規畫6周訓練課程，賽事當天也安排專業配速員擔任領跑，協助想突破個人成績的跑友創下最佳紀錄。賽前訓練營教練蘇志濱說，每堂課都有近70人參加，相當踴躍，比賽當天會規畫6個配速區間，跑完全程時間分1小時40分、1小時45分、1小時50分、2小時、2小時15分、2小時30分，每一區間有4人配速、帶跑。參加訓練課程的民眾，今天會安排慢跑8公里、明天是5公里，比賽前一天休息，提醒不要熬夜，若睡不著也要躺在床上閉目休息。

體育局提醒選手，把握機會享受在地店家推出優惠住宿服務，憑藉參賽號碼布還可以免費暢遊赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋等古蹟，選手眷屬也可享有門票半價優惠。